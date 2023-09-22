5 советов девушкам plus size, как спрятать всё лишнее и выглядеть на миллион
Некоторые женщины комплексуют, потому что не подходят под навязанные стандарты красоты. Спешим помочь очаровательным пышкам не только научиться одеваться так, чтобы блистать, но и понять, что красота исходит изнутри.
Сегодня мир моды стал более открытым и лояльным — на подиумах то и дело появляются модели так называемого размера plus size. И пусть эти очаровательные дамы не весят 50 кг — они по-прежнему красивы и сексуальны. LIFE специально поговорил с Еленой Мельник, дизайнером бренда Monza и основателем компании Mono-Stil, чтобы раскрыть секреты стиля девушек-пышек. Как подчеркнуть достоинства и скрыть мелкие недостатки? Рассказываем.
1. Покупаем корректирующее бельё
Как выглядеть стройнее: 5 советов для девушек plus size. Фото © Shutterstock
По словам эксперта, данный сегмент одежды сегодня представлен в огромном ассортименте: специальные бюстгальтеры, утягивающие трусики и легинсы. "Каждая девушка plus size сможет подобрать наиболее подходящее для себя бельё в любой ценовой категории", — говорит Елена Мельник.
2. Правильно расставляем акценты
У девушек plus size помимо красивой улыбки и ярких глаз есть зоны, на которые стоит сделать акцент для красивой подачи пышных форм
Во-первых, это зона декольте. Именно здесь практически никогда не скапливается жир, независимо от общего веса. Её можно оголить, но в разумных пределах, естественно. Во-вторых, щиколотки.
Выбирая брюки определённого кроя и открывая нижнюю часть ноги, мы придаём фигуре лёгкость
В-третьих, это руки до определённого уровня — примерно середина плеча. Таким способом девушка сможет скрыть всё то, на чём не хочет акцентировать внимание. Зато откроет самые изящные части тела.
3. Выбираем качественные ткани и структурные модели
Секреты стилистов: как пышкам выглядеть на миллион и чувствовать себя сексуально и красиво. Фото © Shutterstock
"Даже на стройную фигуру 42-го или 44-го размера некачественные ткани садятся некрасиво", — подчёркивает эксперт. Что уж говорить про формы plus size. Поэтому стоит более внимательно отнестись к подбору тканей.
Чем дороже материал, из которого сшита вещь, тем лучше она сядет и тем эффектнее получится образ. Пусть лучше в гардеробе будет одна, но качественная вещь
Дизайнер уверена: не обойтись и без пиджаков с большими плечами. Они, наоборот, придадут образу чёткую и строгую форму. Как и любые другие структурированные вещи.
4. Пробуем монохром и многослойность
Например, контрастный пиджак или рубашка, надетые поверх майки/блузки или юбки/брюк одного цвета. В итоге выстроится вертикаль, которая зрительно вытянет силуэт за счёт нижнего монохромного образа
Столь же хорошо сработает игра на фактурах: шёлк и трикотаж или кожа. Но очень важно, чтобы шёлк был матовым, иначе он будет переливаться и придавать ненужный объём.
5. Скрываем живот
Как девушке plus size визуально выглядеть стройной: 5 секретов, о которых никто не знает. Фото © Shutterstock
"Для этого ткань плечевого изделия или нижнего верхнего слоя не должна быть тонкой и излишне облегающей, не должно быть никаких защипов и других декоративных деталей на джинсах и брюках в зоне живота", — подчёркивает в разговоре с LIFE Елена Мельник. Кроме этого, желательно выстраивать с помощью одежды силуэт буквы Y. Тут на помощь придут V-вырез, различные виды запа́ха и геометрии, но без горизонтальной полоски.
Если мы используем принт, то рисунок должен быть соизмерим с размером одежды: не слишком мелкий и не слишком большой
Подбирать длину плечевого изделия, будь то жакет, джемпер, рубашка, футболка или кардиган, нужно таким образом, чтобы оно полностью закрывало живот, а не заканчивалось где-то посередине. Попробуйте так одеться уже на этих выходных — и вы заметите разницу. Блистайте!
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