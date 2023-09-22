5 советов девушкам plus size, как спрятать всё лишнее и выглядеть на миллион

Сегодня мир моды стал более открытым и лояльным — на подиумах то и дело появляются модели так называемого размера plus size. И пусть эти очаровательные дамы не весят 50 кг — они по-прежнему красивы и сексуальны. LIFE специально поговорил с Еленой Мельник, дизайнером бренда Monza и основателем компании Mono-Stil, чтобы раскрыть секреты стиля девушек-пышек. Как подчеркнуть достоинства и скрыть мелкие недостатки? Рассказываем.

1. Покупаем корректирующее бельё

Как выглядеть стройнее: 5 советов для девушек plus size. Фото © Shutterstock

По словам эксперта, данный сегмент одежды сегодня представлен в огромном ассортименте: специальные бюстгальтеры, утягивающие трусики и легинсы. "Каждая девушка plus size сможет подобрать наиболее подходящее для себя бельё в любой ценовой категории", — говорит Елена Мельник.

2. Правильно расставляем акценты

У девушек plus size помимо красивой улыбки и ярких глаз есть зоны, на которые стоит сделать акцент для красивой подачи пышных форм Елена Мельник Дизайнер бренда Monza, основатель компании Mono-Stil

Во-первых, это зона декольте. Именно здесь практически никогда не скапливается жир, независимо от общего веса. Её можно оголить, но в разумных пределах, естественно. Во-вторых, щиколотки.

Выбирая брюки определённого кроя и открывая нижнюю часть ноги, мы придаём фигуре лёгкость Елена Мельник Дизайнер бренда Monza, основатель компании Mono-Stil

В-третьих, это руки до определённого уровня — примерно середина плеча. Таким способом девушка сможет скрыть всё то, на чём не хочет акцентировать внимание. Зато откроет самые изящные части тела.

3. Выбираем качественные ткани и структурные модели

Секреты стилистов: как пышкам выглядеть на миллион и чувствовать себя сексуально и красиво. Фото © Shutterstock

"Даже на стройную фигуру 42-го или 44-го размера некачественные ткани садятся некрасиво", — подчёркивает эксперт. Что уж говорить про формы plus size. Поэтому стоит более внимательно отнестись к подбору тканей.

Чем дороже материал, из которого сшита вещь, тем лучше она сядет и тем эффектнее получится образ. Пусть лучше в гардеробе будет одна, но качественная вещь Елена Мельник Дизайнер бренда Monza, основатель компании Mono-Stil

Дизайнер уверена: не обойтись и без пиджаков с большими плечами. Они, наоборот, придадут образу чёткую и строгую форму. Как и любые другие структурированные вещи.

4. Пробуем монохром и многослойность

Например, контрастный пиджак или рубашка, надетые поверх майки/блузки или юбки/брюк одного цвета. В итоге выстроится вертикаль, которая зрительно вытянет силуэт за счёт нижнего монохромного образа Елена Мельник Дизайнер бренда Monza, основатель компании Mono-Stil

Столь же хорошо сработает игра на фактурах: шёлк и трикотаж или кожа. Но очень важно, чтобы шёлк был матовым, иначе он будет переливаться и придавать ненужный объём.

5. Скрываем живот

Как девушке plus size визуально выглядеть стройной: 5 секретов, о которых никто не знает. Фото © Shutterstock

"Для этого ткань плечевого изделия или нижнего верхнего слоя не должна быть тонкой и излишне облегающей, не должно быть никаких защипов и других декоративных деталей на джинсах и брюках в зоне живота", — подчёркивает в разговоре с LIFE Елена Мельник. Кроме этого, желательно выстраивать с помощью одежды силуэт буквы Y. Тут на помощь придут V-вырез, различные виды запа́ха и геометрии, но без горизонтальной полоски.

Если мы используем принт, то рисунок должен быть соизмерим с размером одежды: не слишком мелкий и не слишком большой Елена Мельник Дизайнер бренда Monza, основатель компании Mono-Stil