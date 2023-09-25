6 гениальных лайфхаков для обустройства кухни мечты — вы удивитесь, насколько это удобно

Кухня — место, где хранят множество вещей: от продуктов до посуды и бытовых мелочей. Поэтому порядок и функциональность этого пространства играют важную роль вне зависимости от его размеров. Рассказываем о шести идеях, которые помогут сделать вашу кухню уютной и удобной.

1. Повесьте магнитный держатель для ножей

Магнитные держатели для ножей не только помогают сэкономить пространство и обеспечить удобство во время готовки, но и уберегут ножи от повреждений. Фото © Shutterstock

Пространство на столешнице — важная часть комфортного процесса готовки, оно должно быть максимально свободным. Один из способов убрать лишнее — повесить над столешницей магнитный держатель для ножей, кухонных ножниц и других столовых приборов.

2. Используйте органайзеры

Органайзеры — удобное решение для хранения вещей, которые всегда нужны под рукой. Прозрачные ящики, с помощью которых легко организовать пространство в холодильнике, сэкономят место. А резиновые холдеры можно повесить на раковину, разместив в них губку для посуды и моющее средство.

3. Несколько мусорных пакетов на ведро

Застелите мусорное ведро сразу несколькими пакетами — вы можете выбрать любое удобное количество, и не потребуется стелить новый каждый раз. Кроме того, если протечёт пакет, то ведро всё равно будет оставаться в чистом виде, потому что внизу есть другие.

4. Используйте только квадратные или прямоугольные ёмкости

Хранение сыпучих продуктов может быть удобнее, чем вы думаете. Просто выбирайте квадратную тару. Прямоугольные и квадратные ёмкости лучше состыковываются между собой, заполняя пространство более плотно. Использование квадратных форм актуально и для кухонных приборов. Квадратные, а не круглые мультиварка, тостер или мясорубка займут гораздо меньше места на кухне. Купите контейнеры, чтобы хранить там специи, редко используемую посуду, сыпучие продукты, хозяйственные мелочи.

5. Новая жизнь губки для посуды

Отличный лайфхак для экономии и удобства в быту — это то, что в посудомоечной машине можно мыть не только ложки и тарелки, но и дать новую жизнь губкам для посуды. Фото © Shutterstock

Пожалуй, никто не задумывается, что хозяйственной губке можно вернуть свежесть, помыв её вместе с посудой в посудомоечной машине. Теперь вы знаете простую, но полезную хитрость для быта и дома.

6. Внутренняя сторона шкафчиков — тоже место для хранения

Хорошее место для подвесных конструкций — внутренняя сторона шкафчиков. Туда можно подвесить предметы, которыми вы пользуетесь нечасто. Пространство под мойкой идеально не только для размещения мусорного ведра, но и организации хранения бытовой химии и запаса расходников для уборки.