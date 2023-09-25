Учёные выявили пять профессий, которые обернутся слабоумием в старости

Оказывается, труд не только облагораживает человека, но и, как выяснили учёные, может грозить слабоумием. Исследователи из Колумбийского университета (CU) пришли к выводу, что люди, выполняющие тяжёлую физическую работу, — продавцы, кассиры, медсёстры, сиделки, фермеры, могут быть более склонны к развитию деменции, чем все остальные.

В основу исследования, опубликованного в журнале The Lancet Regional Health – Europe, вошло наблюдение за 7 тысячами респондентов и измерение их умственного долголетия. Оказалось, что у тех, кто выполнял ежедневную физическую работу, риск развития деменции был выше на 15,5%.

"Мы столкнулись с так называемым парадоксом физической активности — в свободное от работы время она, безусловно, полезна и связана с лучшими когнитивными результатами, а вот ежедневный тяжёлый физический труд, наоборот, может привести к ухудшению когнитивных результатов", — резюмировал ведущий автор исследования Вегард Скирбекк.