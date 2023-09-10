Фитнес-тренер перечислила безопасные для беременных упражнения

Любые тренировки во время беременности можно начинать только после разрешения врача, так как некоторые из них являются небезопасными. Об этом рассказала "Газете.ru" фитнес-тренер, эксперт XFIT Юлия Гуляева.

Специалист пояснила, что второй триместр является самым благоприятным периодом для занятий. Однако тренировку следует немедленно прекратить, если женщина начнёт чувствовать тянущие или болевые ощущения внизу живота.

"В это время разрешены низкоинтенсивные кардиотренировки (ходьба, эллипс, плавание) продолжительностью 30–40 минут. Бег и любую прыжковую нагрузку следует исключить. Уделите внимание тренировке мышц спины: из-за смещающегося центра тяжести увеличивается поясничный лордоз (изгиб) и может появиться сутулость. Чтобы этого избежать, нужно укреплять мышечный корсет", — заявила эксперт.

Также тренер подчеркнула, что при работе на тренажерах вес у беременных должен быть небольшим, чтобы не было натуживания. Гуляева также добавила, что для женщин в положении полезны упражнения в позе стоя на ладонях и коленях. Стоит поработать с подвижностью грудной клетки и дыханием, так как это пригодится во время родов, резюмировала эксперт.