Хирург объяснил, чем опасна самая вкусная часть курицы гриль

Курятина — один из самых популярных продуктов среди людей, которые следят за фигурой или занимаются спортом. О том, сколько раз в неделю можно есть курицу, Лайфу рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Курятина — нежирное и недорогое мясо. В 100 граммах тушки — около 15 г белка и 16 г жиров и практически нет углеводов, поэтому подходит диабетикам и следящим за фигурой. Калорий в 100 гр приблизительно 120–130. В "ни рыбе ни мясе" содержатся витамины группы А, С, Е, В, микроэлементы", — поделился врач в беседе с Лайфом.

Курица легко усваивается и не вызывает раздражение ЖКТ, добавил хирург. А ещё куриное мясо содержит много кальция, фосфора и белков, так необходимых для формирования опорно-двигательного аппарата.

Но есть и подводные камни: медик предупредил о том, что при отсутствии тренировок употребление курятины свыше трёх раз в неделю не рекомендуется из-за риска развития мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний (аритмии) в связи с избыточным поступлением кальция. Иногда у людей с аллергией на куриные яйца может возникать аллергия на мясо курицы. А кожа курицы больше всего накапливает токсины и антибиотики из кормов, которыми питаются птицы на фермах. Поэтому курица гриль и, в частности, её поджаристая кожица, хоть и вкусная, но весьма небезопасная. На фоне применения лекарств в курицах могут развиться бактерии, резистентные к антибиотикам, что весьма опасно для человека.

"При употреблении сырого мяса птицы существует риск заражения червями из семейства нематоды (например, Acuaria, Ascaridia galli). Эти черви длиной до 12 сантиметров белого цвета. Вызывают анемию, слабость, геморрагические повреждения кишечника. Так что покупайте курицу в проверенных местах и не занимайтесь сыроедением: не ешьте сырые фарш и мясо!" — напомнил Умнов в заключение.