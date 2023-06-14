Врач объяснила, почему промывать сырую курицу перед приготовлением —плохая идея

Сырая или не до конца приготовленная птица, а также непастеризованное молоко, загрязнённые ягоды, фрукты или зелень могут стать источником заражения кампилобактериозом. Об этом предупредила россиян диетолог Елена Мотова. Бактерии Campylobacter являются одной из основных причин диарейных заболеваний пищевого происхождения среди людей, но при этом те же бактерии являются частью обычной микрофлоры курицы и других птиц.

Основные симптомы кампилобактериоза — это диарея, часто с тошнотой и рвотой, боль в животе и повышение температуры. Чтобы избежать заражения, Елена Мотова рекомендует тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед тем, как употреблять их в пищу. Здесь речь идёт об опасности перекрёстного заражения — то есть заболевание могут вызвать плоды, на которые попали микрочастицы фекалий птиц. Ягодный сезон уже начался, и в ларьках или на рынке часто можно видеть, как люди пробуют клубнику прямо с прилавка. По словам медика, такого допускать нельзя.

Ещё один совет: храните скоропортящиеся продукты (в том числе и сырую птицу) отдельно от готовой пищи и тех продуктов, которые не требуют термической обработки.

"И не мойте птицу перед приготовлением — это не защитит вас от кампилобактериоза (и сальмонеллёза), зато брызги, в которых могут быть бактерии, разлетятся на расстояние разведённых рук", — предупредила диетолог в своём телеграмм-канале.