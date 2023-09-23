6 увлечений советских подростков, о которых сейчас и вспоминать смешно

До того как спиннеры и YouTube захватили мир, советские подростки знали толк в необычных хобби и развлечениях. Они часами крутили и переворачивали кубик Рубика, намереваясь раскрыть секреты самой сложной головоломки, обменивались наклейками, а ещё тайно записывали свои любимые мелодии с радио на кассеты. А какие ещё существовали хобби во времена СССР?

1. Вешали на стены плакаты

Советские подростки превращали свои комнаты в художественные мини-галереи, собирая постеры к фильмам и фотографии любимых музыкантов. Фото © Kinopoisk.ru

Редкий подросток не вешал над кроватью или письменным столом плакат с фотографией любимых музыкантов. Не совсем плакат — скорее просто бумажный разворот, вырванный из середины молодёжных журналов "Ровесник", "Сверстник", "Юность". Ещё большие фотографии производства какого-нибудь кооператива продавались на рынке и около вокзалов. Вот берёте картинку с кумиром — кто-то слушал Depeche Mode, Сандру, Майкла Джексона, Modern Talking, а кто-то — Салтыкову, Преснякова, Аллегрову — и простой канцелярской кнопкой на обои или к побеленной стене крепите. А ещё был особый писк, когда плакатов висело много. Значит, в доме серьёзный фанат живёт. Друзья приходили и деловито оценивали: "У тебя и этот есть, а где взял?" И рейтинг в глазах окружающих стремительно рос. А потом плакат со скрепками и кнопками слетал, а мы получали от мамы втык за ободранные стены.

2. Заполняли анкеты дружбы

Анкетами занимались по большей части девчонки, но и парни, бывало, не отставали. В общей 96-листовой тетради на первых листах нужно было составить опросник. Вопросы требовались покаверзнее, чтобы тот, кто отвечал, выдал о себе что-нибудь оригинальное. Оформление разбавляли фразами типа "Жду ответа, как соловей лета", "Тик-тик-тик, открывается дневник". А далее тетрадь вручалась друзьям, приятелям или одноклассникам. Источник респондентов не иссякал: ведь все тогда ходили в музыкальные, спортивные, художественные школы, ездили в детские лагеря, на каникулы к бабушке в деревню. Как только новый человек появлялся в окружении — держи тетрадь с вопросами. Все тогда были своего рода интервьюерами.

3. Собирали и клеили вкладыши из жвачек

Какие хобби времён СССР мы помним до сих пор? Фото © Ekbfree.ru

Пока девочки обменивались календариками, мальчишки хвастались коллекциями фантиков с фотографиями машин. Кто-то упаковывал "богатство" в коробку, а кто-то вывешивал на обозрение, приклеивая вкладыши на стену серванта, на книжную полку или стену. Вообще, легче сказать, что советские подростки не собирали. У каждого ребёнка имелось своё хобби: спичечные коробки, значки, фантики, камушки и ракушки с моря, жучки, гербарий.

4. Плели браслеты из мулине

Сейчас маленькие рукодельницы тоже есть, но их меньше. А вот советские подростки во времена СССР учились вязать, вышивать и плести макраме на уроках труда, в пришкольных кружках или у своих бабушек. Но создавать затейливые браслеты из ниток умел не каждый. Зато сколько было счастья — надеть на руку самодельный браслетик из ниток. Это было модно и считалось признаком избранности.

5. Коллекционировали вкладыши и открытки

Советские дети коллекционировали всё: от фантиков от жвачки до марок и значков. Фото © ТАСС / Игорь Уткин, Александр Яковлев

Вероятно, в нас жил охотничий инстинкт — раздобыть что-то ценное и оставить трофей на память. А что ценно для девочки? Фантики и календарики. Потом с подружками рассматриваешь картинки, сравниваешь коллекции, меняешься. Безобидное увлечение и дешёвое — в киосках по три копейки за календарь. В старших классах у девчонок было другое увлечение — открытки с артистами. Каждый месяц в киосках "Союзпечати" появлялись новые партии фотокарточек отечественных и зарубежных актёров. Открытку можно было отправить по почте — сообщение и адрес писали с обратной стороны.

6. Собирали головоломки