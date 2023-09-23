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23 сентября, 09:29

Основатель фонда "Добродетель" Юрий Косов умер в Москве после концерта Игоря Саруханова

В Москве скончался писатель и основатель фонда "Добродетель" Юрий Косов

<p>Юрий Косов. Обложка © <a href="https://vk.com/id173655004?z=photo173655004_457239077/photos173655004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Юрий Косов </a></p>

Юрий Косов. Обложка © VK / Юрий Косов 

В Москве в возрасте 62 лет скончался писатель и основатель благотворительного фонда "Добродетель" Юрий Косов. Его нашли мёртвым в раздевалке после концерта рок-певца Игоря Саруханова. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что Косов скончался 22 сентября.

Вечером в этот день он был в ресторане отеля на Новинском бульваре. Там проходил квартирник с участием Саруханова. Писателя обнаружили на полу другие зрители, у него была травма головы. Прибывшие медики не смогли спасти Косова. По предварительной информации, он упал и ударился.

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Юрий Косов написал книги "Магия детских желаний" и "Благодарность". Он был руководителем благотворительного фонда "Добродетель", а также занимался инвестированием в проекты, которые направлены на развитие детских талантов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Баку в возрасте 70 лет умерла актриса и художница Алагез Салахова. Она была второй супругой народного артиста РФ Константина Райкина. Артистка скончалась после продолжительной болезни.

Илья Суриков
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