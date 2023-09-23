Основатель фонда "Добродетель" Юрий Косов умер в Москве после концерта Игоря Саруханова
В Москве скончался писатель и основатель фонда "Добродетель" Юрий Косов
Юрий Косов. Обложка © VK / Юрий Косов
В Москве в возрасте 62 лет скончался писатель и основатель благотворительного фонда "Добродетель" Юрий Косов. Его нашли мёртвым в раздевалке после концерта рок-певца Игоря Саруханова. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что Косов скончался 22 сентября.
Вечером в этот день он был в ресторане отеля на Новинском бульваре. Там проходил квартирник с участием Саруханова. Писателя обнаружили на полу другие зрители, у него была травма головы. Прибывшие медики не смогли спасти Косова. По предварительной информации, он упал и ударился.
Юрий Косов написал книги "Магия детских желаний" и "Благодарность". Он был руководителем благотворительного фонда "Добродетель", а также занимался инвестированием в проекты, которые направлены на развитие детских талантов.
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