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22 сентября, 18:08

Умер бывший президент Италии Наполитано

ANSA: Экс-президент Италии Джорджо Наполитано скончался на 99-м году жизни

<p>Экс-президент Италии Джорджо Наполитано. Обложка © Getty Images / Mario Carlini - Iguana Press</p>

Экс-президент Италии Джорджо Наполитано. Обложка © Getty Images / Mario Carlini - Iguana Press

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Некоторое время назад здоровье политика стало ухудшаться, и последние месяцы жизни он находился в больнице в Риме. Пост президента Италии Наполитано занимал с 2006 по 2015 год. В 1996–1998 годах он возглавлял МВД страны, а с 1992-го по 1994-й работал председателем Палаты депутатов.

Наполитано был 11-м президентом Италии и в те годы являлся одним из самых пожилых действующих руководителей государства в мире. Он родился в Неаполе в 1925 году, участвовал в движении Сопротивления, а в 1945 году вступил в Коммунистическую партию Италии.

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Никита Никонов
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