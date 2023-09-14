Умер Фануэль Дарти, отец 57-летнего правителя Ганы Сергея Котова, который управляет африканским государством "удалённо", проживая в Твери. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на знакомых Котова.

Сергей Котов — воспитанник тверского детдома. В прошлом его отец Дарти, обучавшийся в Тверском (тогда он был Калининским) университете, познакомился с местной девушкой и завёл с ней роман, а по окончании учёбы отправился жить в Великобританию, прервав отношения. Мать Сергея забеременела и после родов отнесла малыша в роддом, а сама наложила на себя руки. Так мальчик стал сиротой.

Котов смог найти своё место в жизни: он построил успешный бизнес и научную карьеру, обзавёлся семьей. Кстати, именно его супруга решила обратиться в известную российскую передачу "Жди меня", чтобы найти отца Сергея. Журналистам удалось найти его в Гане. Отец и сын впервые повстречались 6 марта 2003 года, в День независимости африканской республики.

Дарти не сразу поверил, что Котов — его сын, но спустя некоторое время признал его. Африканцу по праву полагалось место на троне Ганы, но он сделал выбор в пользу карьеры врача. Тем не менее место на троне осталось за ним и, согласно законам страны, перешло по наследству к старшему сыну. А им оказался Сергей Котов, который от титула отказываться не стал.

Его возвели на престол в Гане, он предпочёл заниматься государственными делами удалённо — из Твери. С отцом он поддерживал тесное общения, они вместе открыли в Твери Британскую академию образования, выпускники которой получали дипломы учебных заведений западного образца. Сейчас академия упразднена.

Kp.ru хотела взять у Котова интервью, но он отказался в связи с семейным годовым трауром, причину которого не назвал. Однако его близкие рассказали, что причина — смерть его отца, случившаяся этим летом. Стоит отметить, что трон Ганы не перейдёт к детям Котова по наследству, ведь корона переходит только к наследникам мужского пола, а у уроженца Твери две дочки.