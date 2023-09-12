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12 сентября, 15:09

Автор песен Кобзона и Гурченко умер в Израиле

Умер советский музыкант Ян Табачник, автор песен Кобзона и Гурченко

<p>Певец Иосиф Кобзон и Ян Табачник на международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Пять звезд. Интервидение". 2008 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Виктор Клюшкин</p>

Певец Иосиф Кобзон и Ян Табачник на международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Пять звезд. Интервидение". 2008 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Виктор Клюшкин

Советский и украинский эстрадный аккордеонист-виртуоз, композитор Ян Табачник скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий.

По его данным, артист ушёл из жизни накануне в Тель-Авиве. Он долгое время лечился от рака лёгких в одной из больниц города. Многие вспоминают его как талантливого музыканта и прекрасного человека.

Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в Черновцах. В 16 лет его взяли играть в оркестре Киевского цирка. Он успел поработать в Астраханской, Калмыцкой, Грузинской филармонии, а также филармонии Южного берега Крыма. В 1995 году музыкант открыл в Одессе Театр музыки Яна Табачника, а в 2000-м — Международный творческий центр Яна Табачника в Киеве.

За свою долгую жизни он выпустил пять дисков-гигантов на фирме "Мелодия". Многие восхищались его талантом, его песни исполняли такие известные артисты и исполнители как Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова и многие другие. Табачник даже успел сняться в драме "Бабий Яр", выступив в роли композитора.

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Николь Вербер
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