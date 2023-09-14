Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Президент Молдавии Мирча Снегур скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил бывший вице-премьер республики Константин Тампиза на своей странице в соцсети Facebook*.

"13 сентября в 23:30 президент Республики Молдова Мирча Снегур скончался от неизлечимой болезни", — говорится в сообщении.

Государственный деятель выразил сожаление о том, что из жизни ушёл молдавский лидер, который заложил фундамент страны "в очень тяжёлое, турбулентное время".

"Я работал рядом с ним вице-премьером и не понаслышке знаю о том грузе, который он нёс на своих плечах. Мы всегда будем его помнить", — подчеркнул Тампиза.

Мирча Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть уезда Сорока, учился в Кишинёвском сельскохозяйственном институте, получил специальность учёного-агронома и звание доктора сельскохозяйственных наук. Он начал карьеру с работы агронома, был председателем колхоза, директором Экспериментальной станции полевых культур, начальником ГУ сельскохозяйственной науки Министерства сельского хозяйства, гендиректором Научно-производственного объединения "Селекция" и директором Бельцкого научно-исследовательского института полевых культур.

С 1981 года стал первым секретарём Единецкого районного комитета КПМ, а в 1985–1989 годах работал в должности секретаря ЦК КПМ, до 1990-го был председателем Президиума Верховного Совета МССР и председателем Верховного Совета МССР. Президентом Молдавии был назначен 3 сентября 1990 года и проработал на должности до 1 декабря 1996 года. Удостоен орденов "Знак Почёта" и Ordinul Republicii, медали "За трудовую доблесть" и других наград.

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