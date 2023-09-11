Умер эмбриолог Иэн Уилмут, который в конце 2000-х клонировал овечку Долли

Скончался шотландский учёный Иэн Уилмут, который курировал рабочую группу, создавшую в 1996 году первое клонированное млекопитающее животное — овечку Долли. Учёному было 79 лет, заявила пресс-служба Эдинбургского университета, в котором эмбриолог работал вплоть до выхода на пенсию в 2012 году.

"Мы глубоко опечалены известием о кончине профессора сэра Иэна Уилмута. Он был титаном научного мира, возглавлял команду Института Рослина, которая клонировала овцу Долли — первое млекопитающее, клонированное из взрослой клетки", — сказал профессор Питер Мэтисон.

Он подчеркнул, что клонирование овцы в то время изменило научное мышление и сегодня продолжает играть важную роль в регенеративной медицине. Семья Уилмута его смерть не комментирует, но призывает уважать её частную жизнь.

Иэн Уилмут имел учёные степени в области биологии, медицины и генетики. В 1995 году он возглавил исследовательскую группу Рослингского института, Шотландия, которая впервые клонировала живое существо и совершила прорыв в науке. В результате на свет появилась Долли, а в 1997 году — овечка Полли, которая уже была одновременно клонирована и генетически модифицирована.