В США умер создатель PowerPoint

Главный разработчик популярной программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в Калифорнии. О трагедии со ссылкой на сына создателя ПО Майкла рассказала газета The Washington Post.

В издании подчеркнули, что Остина не стало 1 сентября. Разработчик скончался в собственном доме на 77-м году жизни. Смерть настигла его на фоне онкологического заболевания.

"Деннис Остин умер 1 сентября в своём доме в Лос-Альтосе, Калифорния. Ему было 76 лет. Причиной стал рак лёгких с метастазами в мозг", — уточнили в WP.

Именно благодаря Остину PowerPoint обрела привычный вид и всемирную известность. Сейчас программа используется для создания более 30 миллионов презентаций в день.