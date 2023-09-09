Регион

Уведомления отключены

9 сентября, 03:13

В США умер создатель PowerPoint

Создатель PowerPoint Деннис Остин скончался из-за рака лёгких в Калифорнии

<p>Деннис Остин. Обложка © <a href="https://www.washingtonpost.com/obituaries/2023/09/08/dennis-austin-software-developer-powerpoint-dies/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WP</a> / Emily Austin</p>

Деннис Остин. Обложка © WP / Emily Austin

Главный разработчик популярной программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин умер в Калифорнии. О трагедии со ссылкой на сына создателя ПО Майкла рассказала газета The Washington Post.

В издании подчеркнули, что Остина не стало 1 сентября. Разработчик скончался в собственном доме на 77-м году жизни. Смерть настигла его на фоне онкологического заболевания.

"Деннис Остин умер 1 сентября в своём доме в Лос-Альтосе, Калифорния. Ему было 76 лет. Причиной стал рак лёгких с метастазами в мозг", — уточнили в WP.

Именно благодаря Остину PowerPoint обрела привычный вид и всемирную известность. Сейчас программа используется для создания более 30 миллионов презентаций в день.

Умер модельер Марк Боан, 30 лет отвечавший за дизайн Christian Dior

Умер модельер Марк Боан, 30 лет отвечавший за дизайн Christian Dior

Между тем американская корпорация Microsoft объявила о решении не продлевать российским компаниям лицензии на использование своих продуктов. Такой шаг разработчик ПО объяснил необходимостью соблюдать наложенные на РФ санкции.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров