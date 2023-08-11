Microsoft объяснилась за отказ продлевать лицензии российским компаниям

Корпорация Microsoft намерена соблюдать санкционный режим, введённый странами Запада в отношении России. Об этом заявил её представитель, комментируя информацию об отказе компании продлевать лицензии на софт российским компаниям после 30 сентября.

"Как мы заявляли ранее, мы приостановили все продажи новой продукции и услуг в России, а также многие другие аспекты нашего бизнеса, и мы соблюдаем санкции, введённые Евросоюзом, Великобританией и США", — заявил представитель Microsoft в беседе с ТАСС.