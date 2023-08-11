Microsoft объяснилась за отказ продлевать лицензии российским компаниям
ТАСС: В Microsoft заявили о соблюдении санкций против России
Корпорация Microsoft намерена соблюдать санкционный режим, введённый странами Запада в отношении России. Об этом заявил её представитель, комментируя информацию об отказе компании продлевать лицензии на софт российским компаниям после 30 сентября.
"Как мы заявляли ранее, мы приостановили все продажи новой продукции и услуг в России, а также многие другие аспекты нашего бизнеса, и мы соблюдаем санкции, введённые Евросоюзом, Великобританией и США", — заявил представитель Microsoft в беседе с ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft решила больше не продлевать лицензии на использование её продуктов российскими компаниями. Утверждалось, что причина тому — проблемы с денежными переводами.
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