Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обвинил корпорацию Microsoft в поддержке Украины. По его словам, это одна из тех компаний, которые не только придерживаются антироссийской риторики, но и напрямую вредят России.

"С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны", — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

По словам Галузина, Microsoft постоянно обвиняет Россию в том, что она организует атаки на украинские ресурсы, но не приводит доказательств этого. В то же время факты кибердиверсий против нашей страны замалчиваются. Замглавы МИД считает, что компания Билла Гейтса действует исходя из политических интересов США.