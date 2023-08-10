Регион

Уведомления отключены

10 августа, 07:34

МИД России заподозрил Microsoft в грязной игре на фоне украинского конфликта

Замглавы МИД Галузин: Microsoft работает во вред России и поддерживает Украину

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обвинил корпорацию Microsoft в поддержке Украины. По его словам, это одна из тех компаний, которые не только придерживаются антироссийской риторики, но и напрямую вредят России.

"С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны", — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

По словам Галузина, Microsoft постоянно обвиняет Россию в том, что она организует атаки на украинские ресурсы, но не приводит доказательств этого. В то же время факты кибердиверсий против нашей страны замалчиваются. Замглавы МИД считает, что компания Билла Гейтса действует исходя из политических интересов США.

Билл Гейтс считал сон признаком лени во время работы в Microsoft

Билл Гейтс считал сон признаком лени во время работы в Microsoft

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о том, что конфликт на Украине может завершиться при условии, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • МИД РФ
  • microsoft
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров