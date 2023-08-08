Билл Гейтс считал сон признаком лени во время работы в Microsoft

Американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс рассказал, что намеренно тратил меньше времени на сон во время работы в корпорации Microsoft, потому что считал это признаком лени. Об этом он заявил в новом выпуске подкаста Unconfuse Me.

Как пояснил бизнесмен, раньше он соревновался с коллегами из Microsoft в том, кто меньше потратит времени на сон каждый день. Например, в 40 лет Гейтс старался спать меньше шести часов, а иногда даже проводил без сна до 96 часов подряд. В то же время коллеги предпринимателя отмечали, что спят пять часов или меньше, а некоторые говорили, что иногда целыми сутками остаются без сна.

"И после я начинал думать, что тоже должен стараться изо всех сил меньше спать, потому что сон — признак лени и ненужная трата времени", — пояснил основатель корпорации.

Гейтс отметил, что с того времени изменил мнение и начал отслеживать показатель сна через умный браслет. Бизнесмен также добавил, что сейчас старается тратить на сон от семи до восьми часов в сутки, ведь это важно для поддержания здоровья мозга.