Россиянам назвали продукты, которые помогут быстрее уснуть и крепче спать

Качество сна ухудшают тревожность, навязчивые мысли и постоянный стресс, но повлиять на засыпание и сон может помочь питание. Об этом рассказала врач общей практики, эксперт Лаборатории "Гемотест" Елена Горина.

По словам эксперта, неправильная диета может спровоцировать бессонницу. В некоторых продуктах содержатся вещества, которые могут активизировать работу мозга, поэтому заснуть будет сложно. Другая еда перегружает пищеварительную систему, из-за чего сон станет поверхностным и выспаться не получится.

"Врачи советуют придерживаться разнообразного и сбалансированного питания в течение дня, ужинать за три–четыре часа до сна и отказаться от кофеина после 16:00. Также важна физическая нагрузка и подъём в одно и то же время", — пояснила Горина в беседе с "Газетой.ru".

Существуют продукты, содержащие вещества, которые организм использует во время сна. Например, если съесть индейку, бананы или выпить молоко, то сон будет крепче. Они богаты триптофаном — аминокислотой, из которой вырабатывается гормон сна мелатонин.

Также источником мелатонина являются вишня и киви, их часто назначают в качестве снотворного, отметила Горина. Помогут кешью, миндаль и кедровый орех, которые богаты магнием — ещё одним натуральным средством, помогающим успокоению и быстрому засыпанию. Полезен и травяной чай. Например напиток с ромашкой содержит антиоксидант апигенин, который помогает легко заснуть, а сам сон делает крепче.