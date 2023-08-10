В МИД назвали условие для мирного урегулирования конфликта на Украине

Завершить противостояние на Украине можно при условии, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями", — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Кроме того, Галузин добавил, что для прекращения украинского кризиса должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины, а именно её нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, а также "признаны новые территориальные реалии".