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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 01:27
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В МИД назвали условие для мирного урегулирования конфликта на Украине

МИД России: Для мирного урегулирования Киев должен прекратить теракты

Завершить противостояние на Украине можно при условии, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями", — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

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Кроме того, Галузин добавил, что для прекращения украинского кризиса должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины, а именно её нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, а также "признаны новые территориальные реалии".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил компромиссы с Россией в вопросе урегулирования конфликта. Чиновник в очередной раз настоял на выводе ВС РФ за границы Незалежной по состоянию на 1991 год.

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Юлия Коновалова
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