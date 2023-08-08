В Совфеде раскритиковали позицию Зеленского о переговорах с Россией

Мнение президента Украины Владимира Зеленского и его офиса о невозможности мира с Россией ничтожно для нашей страны, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"То, что Зеленский и его офис говорят о невозможности мира, — это их личная позиция. Но мы, Россия, на тех условиях, которые выдвигает Киев, не сможем заключить мирного договора", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Сенатор считает, что киевские власти не понимают неотчуждаемость новых регионов от России, учитывая конституцию страны, историческое предопределение и результаты референдумов. В целом, отметила она, говорить о мире на условиях Украины невозможно.

Причём мнение Зеленского на этот счёт, добавила Алтабаева, для России "ничтожно, несущественно". По её словам, наша страна не обращает на это внимания, потому что украинский лидер "с точки зрения морально-психологического и прежде всего нравственного состояния совершенно неадекватен".