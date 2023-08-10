Microsoft с октября перестанет продлевать лицензии на софт российским компаниям

Руководство американской корпорации Microsoft решило больше не продлевать лицензии на использование её продуктов российскими компаниями. Как сообщает агентство TelecomDaily со ссылкой на техподдержку американской IT-корпорации, причина тому — проблемы с денежными переводами.

"Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счёт в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России", — говорится в сообщении.

Представители американской корпорации пояснили, что все активные на 30 сентября 2023 года подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но их нельзя будет продлить.