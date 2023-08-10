Российским компаниям необходимо перейти на отечественные VPN. Минцифры и Роскомнадзор помогают организациям решить проблемы с корпоративными сервисами, используемыми для шифрования подключения работников на удалёнке. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин.

"Нашим компаниям нужно переходить на отечественные решения. В индустрии говорят, что переход на другие технологии удалённого доступа для ИТ-компании с десятками тысяч сотрудников обойдётся в миллиарды рублей. Тем не менее иного выхода я не вижу", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что Интернет поделится на анклавы и глобальным он в ближайшее время не станет.