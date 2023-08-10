Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 14:29

В Госдуме призвали российские компании переходить на отечественные VPN

Депутат Горелкин рекомендовал компаниям в России переходить на отечественные VPN

Российским компаниям необходимо перейти на отечественные VPN. Минцифры и Роскомнадзор помогают организациям решить проблемы с корпоративными сервисами, используемыми для шифрования подключения работников на удалёнке. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин.

"Нашим компаниям нужно переходить на отечественные решения. В индустрии говорят, что переход на другие технологии удалённого доступа для ИТ-компании с десятками тысяч сотрудников обойдётся в миллиарды рублей. Тем не менее иного выхода я не вижу", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что Интернет поделится на анклавы и глобальным он в ближайшее время не станет.

В RuStore появилась возможность загружать сервисы и приложения для ТВ
В RuStore появилась возможность загружать сервисы и приложения для ТВ

Ранее Лайф писал, как защитить смартфон при использовании VPN. Эксперт предупредил, что такие сервисы могут считывать местоположение и следить за пользователем.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar