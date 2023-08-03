В RuStore появилась возможность загружать сервисы и приложения для ТВ

Официальный магазин приложений RuStore разрешил разработчикам публиковать сервисы и игры для Smart TV на базе Android. Об этом сообщил операционный директор RuStore Илья Сверчков.

"Мы расширяем присутствие RuStore на разных платформах, чтобы пользователи могли скачивать проверенные приложения из безопасного источника на все свои устройства. Разработчики могут увеличить свою аудиторию, а также внедрить удобные инструменты для монетизации и развития своих сервисов", — заявил Сверчков.

Публикация стала доступна в консоли, благодаря чему разработчики смогут загружать продукты как для мобильных устройств, так и для телевизоров. Пользователи теперь смогут наслаждаться стриминговыми сервисами, приложениями ТВ-каналов и играми на своих телевизорах. Кроме того, появятся и сервисы для работы, в том числе для проведения видеоконференций.