Tinder перестал работать в России и пропал из Google Play и App Store
В России в пятницу, 30 июня, перестал работать сервис для знакомств Tinder, как и было анонсировано ранее его компанией-владельцем. Приложение также пропало из Google Play и App Store.
"Возникла ошибка. Повторите попытку позже", — указано в сообщении, которое появляется при попытке зайти в приложение.
При этом в аккаунт на устройствах с ОС Android приложение войти пока позволяет. Также функционал Tinder по-прежнему доступен при включённом VPN.
Ранее уже сообщалось, что Tinder завершит уход из России к 30 июня. Об этом сказано в ежегодном отчёте американской компании Match Group, которая владеет сервисом знакомств. В Госдуме предложили создать аналогичный российский сервис с верификацией через "Госуслуги".
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