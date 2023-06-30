Tinder перестал работать в России и пропал из Google Play и App Store

В России в пятницу, 30 июня, перестал работать сервис для знакомств Tinder, как и было анонсировано ранее его компанией-владельцем. Приложение также пропало из Google Play и App Store.

"Возникла ошибка. Повторите попытку позже", — указано в сообщении, которое появляется при попытке зайти в приложение.