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15 марта, 12:58

RuStore представил обновлённый каталог приложений

Российский магазин приложений для Android RuStore представил обновлённый каталог, где появился раздел "Интересное" и обновились тематические подборки. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.

"Главной страницей магазина стал раздел "Интересное", где собрана актуальная информация для пользователей: новые или популярные приложения разных категорий, тематические и событийные подборки. Пользователи смогут лучше ориентироваться в магазине и узнавать о новых продуктах, а разработчики — использовать подборки как инструмент продвижения", — рассказали в пресс-службе.

В RuStore добавили, что подборки стали более заметными благодаря новому дизайну в виде обложки с иллюстрацией темы. Из них можно узнать о выходе нового сериала, выбрать стриминговый сервис для просмотра и оформить подписку. За время существования магазина редакция выпустила более 100 подборок, например из приложений, которые помогут выучить иностранные языки, или с играми для домашних вечеринок. Также в RuStore отметили, что благодаря новому дизайну издатели отобранных сервисов смогут привлечь больше пользователей и лучше взаимодействовать с аудиторией.

Аудитория RuStore перевалила за 10 млн пользователей в месяц

Аудитория RuStore перевалила за 10 млн пользователей в месяц

"Функциональность магазина постоянно расширяется: появилась возможность загружать свои разработки для юридических и физических лиц, запущены отзывы и рейтинги, уведомления, инструменты аналитики, рекомендации и тематические подборки, монетизация. В RuStore уже представлено около 80 из топ-100 самых популярных российских приложений и более 5400 других сервисов от 4000 компаний-разработчиков", — заключили в RuStore.

Ранее сообщалось, что Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на мобильные платформы. По словам главы ведомства Максута Шадаева, министерство привлекло к реализации инициативы лидеров IT-отрасли.

Обложка ©

VK / RuStore

Никита Никонов
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