Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на мобильные платформы

В России готовится законопроект, который позволит предустанавливать игры на мобильные платформы, в том числе не из AppStore. Об этом рассказал на встрече с журналистами в среду глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, ведомство привлекло к реализации инициативы лидеров IT-отрасли, в частности представителей геймдева — одного из самых пострадавших сегментов.

"Законопроект позволит мобильным платформам обеспечить возможность предустановки игр, в том числе не из AppStore, обеспечить возможность платежей из платёжных систем наших BigTech", — приводит слова Шадаева РИА "Новости".

Министр отметил, что параллельно готовится программа по поддержке и экспорту российских игр в Китай, что в перспективе может компенсировать уход с тех рынков, где наши разработчики испытывают сложности.