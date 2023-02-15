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15 февраля, 08:56

Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на мобильные платформы

В России готовится законопроект, который позволит предустанавливать игры на мобильные платформы, в том числе не из AppStore. Об этом рассказал на встрече с журналистами в среду глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, ведомство привлекло к реализации инициативы лидеров IT-отрасли, в частности представителей геймдева — одного из самых пострадавших сегментов.

"Законопроект позволит мобильным платформам обеспечить возможность предустановки игр, в том числе не из AppStore, обеспечить возможность платежей из платёжных систем наших BigTech", — приводит слова Шадаева РИА "Новости".

Министр отметил, что параллельно готовится программа по поддержке и экспорту российских игр в Китай, что в перспективе может компенсировать уход с тех рынков, где наши разработчики испытывают сложности.

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Ранее Лайф писал, что российский магазин приложений RuStore включили в список программ, обязательных для предустановки на устройства в 2023 году. Это должно позволить обеспечить россиянам постоянный доступ к необходимым цифровым услугам и сервисам при внешних ограничениях.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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