Аудитория RuStore перевалила за 10 млн пользователей в месяц

Месячная аудитория российского магазина приложений RuStore перевалила за 10 миллионов пользователей. Об этом сообщает пресс-служба VK со ссылкой на данные Mediascope.

"По данным Mediascope, в январе 2023 года аудитория официального российского магазина приложений RuStore составила 10 миллионов человек по всей России старше 12 лет. Данные приведены на основании исследования Cross Web, реализуемого на Android only подходе", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день на отечественном маркетплейсе размещено около пяти тысяч приложений от 3,6 тысячи разработчиков. По данным компании VK, наибольшую популярность у россиян имеют приложения банков — 38% от всех загрузок. Также популярными являются сервисы для жизни и работы — 12% и приложения из раздела "Развлечения" — 9%.