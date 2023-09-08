Умер модельер Марк Боан, 30 лет отвечавший за дизайн Christian Dior

В возрасте 97 лет скончался легендарный французский модельер Марк Боан, являвшийся главным дизайнером модного дома Christian Dior с 1961 по 1989 год. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Родился Боан 22 августа 1926 года, начинал работать в модном доме Жана Пату, там же в 1953 году создал свою первую коллекцию. Успел поработать с разными модельерами и в 1957 году познакомился с Кристианом Диором, предложившим ему работу в студии у первого помощника Ива Сен-Лорана. После смерти Диора в том же году Боан стал руководить лондонским отделением Christian Dior, а в 1960-м сменил ушедшего служить Сен-Лорана на посту художественного руководителя модного дома.