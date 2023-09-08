Умер модельер Марк Боан, 30 лет отвечавший за дизайн Christian Dior
На 98-м году жизни умер бывший главный дизайнер Christian Dior Марк Боан
В возрасте 97 лет скончался легендарный французский модельер Марк Боан, являвшийся главным дизайнером модного дома Christian Dior с 1961 по 1989 год. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Родился Боан 22 августа 1926 года, начинал работать в модном доме Жана Пату, там же в 1953 году создал свою первую коллекцию. Успел поработать с разными модельерами и в 1957 году познакомился с Кристианом Диором, предложившим ему работу в студии у первого помощника Ива Сен-Лорана. После смерти Диора в том же году Боан стал руководить лондонским отделением Christian Dior, а в 1960-м сменил ушедшего служить Сен-Лорана на посту художественного руководителя модного дома.
Модельер был скромным и не стремящимся к публичности человеком, но среди его друзей и клиентов были писательница Франсуаза Саган, актриса Элизабет Тейлор, актриса, а впоследствии княгиня Монако Грейс Келли и её дочери-принцессы, художница Ники де Сен-Фалль, императрица Ирана Фарах Пехлеви. Мастер создал 59 коллекций, а в 1989 году его сменил на посту итальянец Джанфранко Ферре. Боан ещё немного поработал в Лондоне с модным домом Нормана Хартнелла, а с начала 1990-х годов жил в уединении в Бургундии, где отреставрировал себе дом XVIII века. Похоронен он будет 13 сентября на кладбище в Шатийон-сюр-Сен.
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