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4 сентября, 15:38

В США умер автор хита из "Шрека", которому СМИ отвели "считаные дни"

Лидер Smash Mouth Харвелл умер на 57-м году жизни

Фронтмен и один из основателей американской группы Smash Mouth Стивен Харвелл скончался в возрасте 56 лет. О том, что музыканту осталось жить всего несколько дней, стало известно сегодня.

По словам представителя, артист умер в своём доме в Бойсе, штат Айдахо, в окружении семьи и друзей.

Десять лет назад Харвеллу диагностировали кардиомиопатию — заболевание, при котором сердце не справляется с перекачиванием крови. Из-за болезни у музыканта развилась сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике. Также рокеру диагностировали последнюю стадию печёночной недостаточности. Чуть ранее музыканта выписали из больницы, и последние дни он провёл дома в окружении близких и друзей.

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Стивен Харвелл — автор хита All Star, который получил популярность после выхода мультфильма "Шрек".

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Getty Images / Gary Miller

Александра Вишнякова
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