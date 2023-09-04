Жить осталось 7 дней: Серьёзная болезнь приговорила лидера известной рок-группы к смерти

По его информации, 56-летний артист находится на последней стадии болезни, связанной с печёночной недостаточностью. Из-за заболевания Харвеллу осталось жить "неделю или около того". Чуть ранее рокера выписали из больницы, сейчас он находится дома в окружении близких и друзей, которые планируют попрощаться с ним в течение ближайших трёх дней.

Десять лет назад Харвеллу диагностировали кардиомиопатию — заболевание, при котором сердце не справляется с перекачиванием крови. Из-за болезни у музыканта развилась сердечная недостаточность, а также энцефалопатия Вернике, которая негативно сказалась на его памяти и речи. Кроме того, артист долгое время боролся с алкогольной зависимостью. В 2021 году Харвелл покинул группу Smash Mouth. Это произошло после концерта в Нью-Йорке, на котором исполнитель не смог внятно выразиться на сцене и обматерил зрителей. Вероятно, такое поведение было связано с очередным приступом из-за проблем со здоровьем.