Умер советский журналист и переводчик, работавший на Нюрнбергском процессе

Скончался работавший на Нюрнбергском процессе переводчик и легендарный советский журналист Энвер Мамедов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его окружение.

Незадолго до смерти бывший главный редактор Совинформбюро отпраздновал свой юбилей. 15 августа ему исполнилось 100 лет. Многие называли Мамедова патриархом советской и российской журналистики, "князем Гостелерадио", а коллеги отзывались о нём как о талантливом руководителе, особенно его отличал "стратегический ум".

Энвер Мамедов родился в 1923 году. Его служба в армии выпала на самые страшные годы — период Великой Отечественной войны. Он воевал, но из-за ранения его демобилизовали. Журналист работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов, был советником-посланником Посольства СССР в Вашингтоне, а также занимал пост главреда главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж) и главреда журнала "СССР", первого замначальника Совинформбюро. Был назначен первым зампредом АПН, первым заместителем председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. Великий деятель награждён семью орденами и десятью медалями.