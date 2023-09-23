"Мужественно боролся с фашизмом": Путин соболезнует в связи со смертью экс-главы Италии Наполитано

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Джорджо Наполитано. Соответствующая телеграмма, направленная действующему главе республики Серджо Маттаралле, опубликована на сайте Кремля.

"Ушёл из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту Президента и других высоких правительственных должностях", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что соотечественники искренне уважали Наполитано, на международной арене он также пользовался большим авторитетом. Президент РФ отметил, что неоднократно общался с коллегой, который был замечательным человеком.

"Я навсегда сохраню светлую память о нём. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного", — заключил глава государства.