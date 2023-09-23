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23 сентября, 09:56

"Мужественно боролся с фашизмом": Путин соболезнует в связи со смертью экс-главы Италии Наполитано

Путин назвал экс-президента Италии Наполитано настоящим патриотом своей страны

<p>Президент России Владимир Путин, экс-президент Италии Джорджо Наполитано. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a>, © Getty Images / Charles Ommanney</p>

Президент России Владимир Путин, экс-президент Италии Джорджо Наполитано. Обложка © kremlin.ru, © Getty Images / Charles Ommanney

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью экс-президента Италии Джорджо Наполитано. Соответствующая телеграмма, направленная действующему главе республики Серджо Маттаралле, опубликована на сайте Кремля.

"Ушёл из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту Президента и других высоких правительственных должностях", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что соотечественники искренне уважали Наполитано, на международной арене он также пользовался большим авторитетом. Президент РФ отметил, что неоднократно общался с коллегой, который был замечательным человеком.

"Я навсегда сохраню светлую память о нём. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного", — заключил глава государства.

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Напомним, накануне стало известно, что экс-президент Италии Джорджо Наполитано ушёл из жизни в возрасте 98 лет. Последние месяцы он провёл в больнице в Риме. Пост президента Италии Наполитано занимал с 2006 по 2015 год. В молодости он участвовал в движении Сопротивления, боролся с фашизмом, а в 1945 году вступил в Коммунистическую партию Италии.

Никита Никонов
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