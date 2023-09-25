Топ-6 русских имён, над которыми смеются иностранцы: проверьте, есть ли среди них и ваше

Конечно, немного глупо смеяться над иностранными именами, которые на русском языке могут звучать не особенно благозвучно. У иностранцев полно смешных для русского слуха имён, например Люк, Сиси, Хулио, Кончита, Пердита, Насрулла, Кумар и т.д. Наши имена и фамилии для иностранцев тоже могут звучать весьма пикантно. И ладно, если смешно, а то и просто неприлично. Так что, готовясь посмеяться над тем, как зовут очередного иностранца, задумайтесь, как могут звучать на его языке наши имена. Кстати, именно над ними и смеются, полюбуйтесь!

Женское имя Галина

Имя Галина означает "курица". Кстати, кубики для куриного бульона "Галина бланка" тоже добавляют поводов для смеха. Фото © Shutterstock

Красивое сочетание звуков — что же может быть здесь смешного? Оказывается, "галина" на итальянском и испанском языках — это "курица". А у нас так девушек называют! А если вы вдруг вспомнили знаменитые кубики для куриного бульона "Галина бланка", то мыслите в верном направлении. Это иностранцам тоже добавляет поводов для смеха.

Мужское имя Семён

Над какими русскими именами иностранцы станут гаденько хихикать: Семён. Фото © Shutterstock

Если вы в Испании представитесь как Семён, то никакого конфуза не произойдёт. А вот если где-нибудь напишете своё имя как Semen, а не Semyon, то испанец наверняка улыбнётся. Ведь на его языке слово semen означает "семя" и "сперма". К слову, с английского semen переводится так же.

Имя Светлана

Если женщина с именем Светлана представится где-то за границей, есть шанс, что люди вокруг попытаются скрыть улыбки. Фото © Shutterstock

Уменьшительное от имени Светлана — Света — у англоязычных ассоциируется со словом sweat — "пот, потеть". А на японский лад, как просвещают знатоки, это имя произносится Субета. И в таком виде означает собаку женского рода или женщину с низкой социальной ответственностью. Словарь также поясняет, что так иногда называют уродливую даму.

Женское имя Вика

Почему девушке с именем Виктория стоит представляться в Финляндии полным именем, а не Викой. Фото © Shutterstock

Виктории лучше не называть себя Викой в Финляндии. Дело в том, что с финского языка слово vika переводится как "неисправность", "дефект", "вина". Вика с дефектами — звучит забавно!

Людмила, Люда

Имя Люда в Сербии и Хорватии переводится как "дура" или "сумасшедшая". Фото © Shutterstock

В Сербии и Хорватии ни в коем случае Людмилам не стоит представляться сокращённым именем. Там ​​luda переводится как "дура, сумасшедшая". Что, кроме смеха, вызовет человек, который так и будет говорить: "Здравствуйте, я дурочка"? Возможно, желание вызвать скорую психиатрическую помощь. Кстати, "луда куча" — "сумасшедший дом".

Мужское имя Илья

Парню с именем Илья будет несладко во Франции, потому что там его имя переводится особым образом. Фото © Shutterstock