Как друзьям работать вместе: Три золотых правила от психолога, которых нужно придерживаться

Личные границы есть у каждого человека, и важно уметь устанавливать их в коллективе. Если вы не сделаете этого — рабочих звонков в час ночи или других досадных ситуаций не избежать. Особенно остро тема личных границ встаёт, если занимаетесь одним делом с близкими друзьями: когда приятельское общение уже выстроено, а коммуникация с коллегами — пока нет. Психолог, эксперт по профориентации и развитию карьеры Екатерина Боровец даёт несколько важных рекомендаций, которых стоит придерживаться, если вы с другом решили работать в одной компании.

1. Избегайте прямого подчинения или руководства над друзьями

Как работать вместе с друзьями и не подводить работодателя: советы от психолога. Фото © Freepik / drobotdean

На работе неизбежны ситуации, когда тот или иной коллега не справляется с обязанностями: например, не успевает к дедлайнам или не отвечает в рабочем чате. Дружеская связь с таким человеком может принести массу дискомфорта. "Да, я не выполнил задачу, но мы же друзья…" — невыгодная история как для работодателя, так и для самих друзей. Поэтому важно, чтобы близкие люди не были в прямом подчинении друг у друга. В идеале приятелям стоит работать либо на равных позициях, либо в смежных отделах.

2. Не используйте рабочее время для обсуждения личных проблем

Порой бывает сложно притворяться незнакомыми людьми и умалчивать важные личные новости, когда вы работаете с друзьями. Однако обсуждать знакомого или новости района — это, скорее всего, не то, за что вам платят. "Попробуйте сохранить интригу до вечера или обсудить личные вопросы на обеде. Так вы не подведёте работодателя и установите границы между всеми сферами жизни", — подсказывает эксперт.

3. Думайте об общих целях

Работа в команде и среди друзей: три тактики успеха, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице. Фото © Freepik / senivpetro

Ссориться на работе — не самая лучшая идея. Вместо этого можно, наоборот, помогать друг другу. Например, делиться знаниями и полезными контактами. Если люди работают в одной сфере, значит, у них уже есть общие интересы и цели, а это первая предпосылка к успешному сотрудничеству.