Обречены на страдания: Кто из знаков зодиака — главные неудачники

Все мы несём в себе груз неудач, обид и болезненных воспоминаний. Но, если у одних багаж умещается в женской сумочке, то у других — в огромном тяжёлом чемодане. О таких людях говорят, что они родились под влиянием несчастливой судьбы. Кто же это?

Знак зодиака Телец

Рождённые под знаком зодиака Телец — очень ленивы и склонны гнобить самого себя, из-за чего они очень часто бывают несчастны. Фото © Shutterstock

Врагу не пожелаешь родиться под знаком зодиака Телец. Несмотря на кажущееся благополучие, эти люди очень страдают и зачастую по жизни бывают несчастны. Им невыносимо сложно бороться со своими недостатками, особенно с ленью. Представители знака зодиака Телец очень корят себя и мучаются, но встать с мягенького дивана не могут.

Знак зодиака Скорпион

Рождённые под знаком зодиака Скорпион склонны к самобичеванию, диктатуре и комплексам, которые не позволяют им стать счастливыми людьми. Фото © Shutterstock

Рождённые под знаком зодиака Скорпион — диктаторы-ничтожества, появившиеся на свет под несчастливой звездой, как бы это грубо ни звучало. Их недолюбливают в обществе за привычку выпаливать правду-матку в глаза. Скорпионам зачастую тошно от самих себя. Это самый склонный из всех знаков зодиака к самокопанию и самоедству. Он видит кучу недостатков, комплексов и, как правило, обижается на себя. Скорпион — свирепый критик и судья для самого себя. Кроме того, этот астрологический знак зодиака может быть диктатором, манипулятором, но нападает он всегда только ради самозащиты. Для Скорпиона главное — чтобы никто не догадался, каким ничтожеством он себя считает.

Знак зодиака Рыбы

Рождённые под знаком зодиака Рыбы — одни из самых несчастливых, слабых и безвольных людей. Фото © Shutterstock

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", этот знак зодиака — самый слабый и зависимый из всех существующих в астрологическом ассортименте. "Рыбы — это астральная помойка. Звучит грубо, но такая особенность есть у этого знака. Он содержит в себе по чуть-чуть от каждого. Удача Рыбы будет зависеть от того, что перевесит — негативные или положительные качества", — говорит астролог Татьяна Бережная.