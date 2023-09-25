Обречены на страдания: Кто из знаков зодиака — главные неудачники
Одни люди преисполнены радости, а другие буквально унывают по любому поводу и говорят, что удача и счастье обходят их стороной. Вы удивитесь, но на это совершенно точно влияет знак зодиака! Посмотрите, нет ли вас среди этих страдальцев.
Все мы несём в себе груз неудач, обид и болезненных воспоминаний. Но, если у одних багаж умещается в женской сумочке, то у других — в огромном тяжёлом чемодане. О таких людях говорят, что они родились под влиянием несчастливой судьбы. Кто же это?
Знак зодиака Телец
Рождённые под знаком зодиака Телец — очень ленивы и склонны гнобить самого себя, из-за чего они очень часто бывают несчастны. Фото © Shutterstock
Врагу не пожелаешь родиться под знаком зодиака Телец. Несмотря на кажущееся благополучие, эти люди очень страдают и зачастую по жизни бывают несчастны. Им невыносимо сложно бороться со своими недостатками, особенно с ленью. Представители знака зодиака Телец очень корят себя и мучаются, но встать с мягенького дивана не могут.
Знак зодиака Скорпион
Рождённые под знаком зодиака Скорпион склонны к самобичеванию, диктатуре и комплексам, которые не позволяют им стать счастливыми людьми. Фото © Shutterstock
Рождённые под знаком зодиака Скорпион — диктаторы-ничтожества, появившиеся на свет под несчастливой звездой, как бы это грубо ни звучало. Их недолюбливают в обществе за привычку выпаливать правду-матку в глаза. Скорпионам зачастую тошно от самих себя. Это самый склонный из всех знаков зодиака к самокопанию и самоедству. Он видит кучу недостатков, комплексов и, как правило, обижается на себя. Скорпион — свирепый критик и судья для самого себя. Кроме того, этот астрологический знак зодиака может быть диктатором, манипулятором, но нападает он всегда только ради самозащиты. Для Скорпиона главное — чтобы никто не догадался, каким ничтожеством он себя считает.
Знак зодиака Рыбы
Рождённые под знаком зодиака Рыбы — одни из самых несчастливых, слабых и безвольных людей. Фото © Shutterstock
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", этот знак зодиака — самый слабый и зависимый из всех существующих в астрологическом ассортименте. "Рыбы — это астральная помойка. Звучит грубо, но такая особенность есть у этого знака. Он содержит в себе по чуть-чуть от каждого. Удача Рыбы будет зависеть от того, что перевесит — негативные или положительные качества", — говорит астролог Татьяна Бережная.
Утопая в собственных обидах, жалости к себе, они категорически не хотят выходить из мира иллюзий. Люди, рождённые под знаком Рыбы, "довольно истеричны, плаксивы и жалостливы к себе. Живут в собственных иллюзиях, рассеянные, мечтательные, скрытные". Эти представители зодиакального круга слабы, и выкарабкаться самостоятельно им не под силу. Нередко именно люди знака зодиака Рыбы превращаются в алкоголиков и попрошаек.
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