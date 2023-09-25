В Великобритании боятся, что часть писем Елизаветы II будет уничтожена
Guardian: Профессор Петерсон заявил, что письма Елизаветы II могут быть утеряны
Профессор Оксфорда Скотт Петерсон опасается, что часть писем или дневников Елизаветы II может быть уничтожена, пишет The Guardian. По его словам, бумаги, которые сейчас находятся в руках бывшего помощника королевы Пола Уайбрю, необходимо передать в музей. Он сомневается в компетентности лакея.
Профессор подчеркнул, что материалы станут достоянием общественности только через сто лет, когда не будет смысла скрывать даже самые скандальные моменты их содержания.
"Королевская семья сохраняет контроль над тем, кто имеет доступ к документам и что они с ними делают после того, как получат к ним доступ", — добавил Петерсон.
Напомним, Елизаветы II не стало 8 сентября 2022 года, ей было 96 лет. Преемником королевы стал Карл III, коронация монарха прошла в начале мая в лондонском Вестминстерском аббатстве.
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