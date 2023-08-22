Французский аэропорт будет носить имя Елизаветы II
Аэропорт во французском Ле-Туке-Пари-Плаж назовут в честь королевы Елизаветы II
Международный аэропорт в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции будет носить имя королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в соцсетях написал мэр города-курорта Даниэль Факель.
По информации чиновника, сын покойного монарха Карл III одобрил такое решение. Дата официальной церемонии переименования аэропорта пока не назначена, уточнил мэр.
"Мы получили официальное согласие короля Карла III на то, чтобы присвоить международному аэропорту Ле-Туке-Пари-Плаж имя королевы Елизаветы II", — написал Факель.
Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в 96-летнем возрасте. Её преемником стал Карл III, которого короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в начале мая.
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