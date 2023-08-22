Французский аэропорт будет носить имя Елизаветы II

Международный аэропорт в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции будет носить имя королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в соцсетях написал мэр города-курорта Даниэль Факель.

По информации чиновника, сын покойного монарха Карл III одобрил такое решение. Дата официальной церемонии переименования аэропорта пока не назначена, уточнил мэр.