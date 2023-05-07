В Канаде на 20-долларовой купюре будет красоваться Карл III, сместив Елизавету II
В Канаде на 20-долларовой купюре вместо профиля Елизаветы II окажется Карл III
На канадской 20-долларовой купюре вместо бывшей королевы Великобритании Елизаветы II вскоре появится портрет нынешнего короля Карла III. Как сообщает телеканал СBC, ссылаясь на руководство Королевского канадского монетного двора, дизайн новой банкноты подготовят уже этой осенью.
После этого его должен будет утвердить Букингемский дворец. Позднее портрет короля будут чеканить также на всех канадских монетах, на которых пока изображён профиль Елизаветы II.
Ранее Лайф писал о том, что король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Его Величества корону святого Эдуарда Исповедника.
ТАСС / Andrew Milligan