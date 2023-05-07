В Канаде на 20-долларовой купюре будет красоваться Карл III, сместив Елизавету II

На канадской 20-долларовой купюре вместо бывшей королевы Великобритании Елизаветы II вскоре появится портрет нынешнего короля Карла III. Как сообщает телеканал СBC, ссылаясь на руководство Королевского канадского монетного двора, дизайн новой банкноты подготовят уже этой осенью.

После этого его должен будет утвердить Букингемский дворец. Позднее портрет короля будут чеканить также на всех канадских монетах, на которых пока изображён профиль Елизаветы II.