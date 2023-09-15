В шаге от катастрофы: Женщинам с этими именами грозит бедность и нищета
Имя для человека играет в судьбе чуть ли не ключевую роль. Потому что притягивает к себе не только всё хорошее, но порой и проблемы. Например, у дам, кого назвали следующим образом, деньги надолго не задерживаются.
В столь непростые времена обеспечить привычный и комфортный уровень жизни в целом непросто. Однако, как рассказывает астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко, у дам со следующими именами положение дел и вовсе ухудшится. Им грозят финансовые потери и нищета. Кто же оказался в списке страдалиц?
Женщина по имени Дарья
Тайна женского имени Дарья: почему не везёт с деньгами и нет большой прибыли. Фото © Freepik / wayhomestudio
Почему же в ближайшее время в кошельке женщины с красивым именем Дарья может ничего не остаться, кроме паутины? Всё дело в том, что такая мадам не привыкла и не станет на себе экономить. Даше постоянно нужно как-то менять свою внешность, развиваться и наряжаться. Отсюда и регулярные финансовые расходы. Такое же разнообразие в хобби и возможной работе. По словам эксперта, из-за этого носительнице имени Дарья сложно сконцентрироваться на чём-то одном, чтобы стать в этой области профессионалом. Да и в целом она не привыкла доводить дела до конца.
Марина
Какой самый главный недостаток женщины по имени Марина мешает ей зарабатывать миллионы? Фото © Freepik / garetsvisual
Одна из главных особенностей или даже принципов жизни женщины по имени Марина — надеяться на авось. Она не станет много работать, чтобы добиться чего-то, скорее попробует выйти удачно замуж. Можно сказать, что Марины в целом не хотят забивать себе голову подобной ерундой и несерьёзно относятся к вопросу накоплений и вкладов. Потратить за день все деньги, отложенные на месяц? Легко! По словам ясновидящей, обладательнице имени Марина не оказаться нищей поможет только изменение привычек и мышления.
Женщина по имени Светлана
Почему женщины с именем Светлана часто оказываются нищенками? Фото © Freepik / kamranaydinov
В разговоре с "Вечерней Москвой" астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко рассказывает, что с женщинами по имени Светлана история противоположная. Эти дамы рискуют остаться без гроша в кармане не из-за разгильдяйства, а из-за личной установки. Светы часто думают, что деньги зарабатываются только тяжёлым трудом. Чаще всего эти женщины — добросовестные сотрудницы, они никогда не попросят прибавки или премии. Из-за этого Светлана никогда и не подумает, что можно зарабатывать на хобби и делать это с удовольствием. А уставшая и злая она вряд ли добьётся грандиозных успехов.
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