В шаге от катастрофы: Женщинам с этими именами грозит бедность и нищета

В столь непростые времена обеспечить привычный и комфортный уровень жизни в целом непросто. Однако, как рассказывает астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко, у дам со следующими именами положение дел и вовсе ухудшится. Им грозят финансовые потери и нищета. Кто же оказался в списке страдалиц?

Женщина по имени Дарья

Тайна женского имени Дарья: почему не везёт с деньгами и нет большой прибыли. Фото © Freepik / wayhomestudio

Почему же в ближайшее время в кошельке женщины с красивым именем Дарья может ничего не остаться, кроме паутины? Всё дело в том, что такая мадам не привыкла и не станет на себе экономить. Даше постоянно нужно как-то менять свою внешность, развиваться и наряжаться. Отсюда и регулярные финансовые расходы. Такое же разнообразие в хобби и возможной работе. По словам эксперта, из-за этого носительнице имени Дарья сложно сконцентрироваться на чём-то одном, чтобы стать в этой области профессионалом. Да и в целом она не привыкла доводить дела до конца.

Марина

Какой самый главный недостаток женщины по имени Марина мешает ей зарабатывать миллионы? Фото © Freepik / garetsvisual

Одна из главных особенностей или даже принципов жизни женщины по имени Марина — надеяться на авось. Она не станет много работать, чтобы добиться чего-то, скорее попробует выйти удачно замуж. Можно сказать, что Марины в целом не хотят забивать себе голову подобной ерундой и несерьёзно относятся к вопросу накоплений и вкладов. Потратить за день все деньги, отложенные на месяц? Легко! По словам ясновидящей, обладательнице имени Марина не оказаться нищей поможет только изменение привычек и мышления.

Женщина по имени Светлана

Почему женщины с именем Светлана часто оказываются нищенками? Фото © Freepik / kamranaydinov