5 главных привычек и особенностей быта людей, кто гарантированно доживёт до 100 лет

На первый взгляд может показаться, что возможность дожить до 100 лет — это лотерея. Так сказать, повезло с генетикой или не очень. Не отрицаем, наследственный фактор существует. Однако есть и ряд правил поведения долгожителей, которые те активно используют. Продлить свою жизнь, а бонусом подтянуть и здоровье можно, если внедрить себе эти привычки. Тогда и вы с лёгкостью проживёте до 100 лет!

1. Постоянно двигаться

Что помогает дожить до 100 лет — привычки, дарующие практически бессмертие. Фото © Shutterstock

Как оказалось, активный образ жизни — залог не только стройной фигуры и хорошего настроения, но и долгой жизни. Сюда относятся и прогулки на свежем воздухе, и 10 000 шагов в день, и регулярные 30–40-минутные занятия спортом. Как показывает практика, долгожители много двигаются. Понимаем, что в условиях сидячей работы сложно выполнять весь список сразу, но уже половина из перечисленного даст свои положительные плоды.

Не зацикливаться на негативе

Психологическое здоровье, про которое большинство постоянно забывает, тоже играет огромную роль. Можно ли прожить до 100 лет и дольше, если постоянно хандрить? В первую очередь важно научиться переваривать негатив и отпускать его. Обиды и ненависть к кому-то или окружающему миру сильно портят качество жизни и сокращают её. Научитесь прощать, практикуйте позитивное мышление. Как только каждый новый день вы станете встречать с улыбкой и предвкушением, сразу поймёте, что находитесь на верном пути.

Не переедать

Не только качество, но и количество продуктов в тарелке может как отнять годы жизни, так и подарить их. Фото © Shutterstock

Учёные Бергенского университета сделали открытие, в котором рассказали: стоит перестать есть, когда желудок полон уже на 80%. Если во время обедов и ужинов не отвлекаться на смартфон или болтовню с коллегами, выбирать порции средних размеров и есть из маленькой посуды, можно понять, как много вы переедали до этого. Почему такой принцип питания продлит вам жизнь? Простая математика: та энергия, которая тратилась бы организмом на переваривание, пойдёт в другое русло. Например, обновит вам несколько тысяч клеток.

Обрести свою веру

Духовность — это тоже необходимый компонент в рецепте "как прожить до 100 лет". И дело даже не в вероисповедании как таковом. Стоит найти свой якорь, к которому сможете обращаться в трудные времена. К тому же, как выяснилось, личности, которые не забывают в повседневности про духовность, не так часто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Их обходит стороной депрессия, а со стрессом получается справляться эффективнее и быстрее.

Найти хобби по душе

Как прожить до 100 лет: главные привычки долгожителей, которые стоит перенять и вам. Фото © Shutterstock