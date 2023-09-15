Будете в шоке, узнав, как отражается на здоровье жизнь с нелюбимым мужем

К сожалению, очень часто так бывает, что в паре угасла страсть и кончилась любовь. Однако люди могут по привычке продолжать оставаться вместе. Но как отражается на здоровье такое решение? По словам клинического психолога Ирины Коржаевой, с которой на эту тему поговорил LIFE, быть с нелюбимым человеком или с тем, который не любит, — это всегда катастрофа. Чаще всего от которой страдают больше чем один-два человека.

Почему стоит разойтись, если любовь умерла: клинический психолог объяснила все негативные последствия иного выбора. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Конечно же, в первую очередь это отражается на психоэмоциональном уровне женщины. Если представить, что в отношениях с нелюбимым та находится вынужденно, её ждут непрогнозируемые перепады настроения. И всё из-за продолжительной невозможности адекватного выхода эмоций. "Таким образом чувствительный женский организм подходит к необходимости выбора способа выживания: заморозка, чтобы не чувствовать ту самую эмоциональную боль, или бесконечный выплеск агрессии", — рассказывает клинический психолог. Причём резкий выход из таких отношений тоже можно назвать проявлением агрессии, но в формате самозащиты.

"В условиях когда проявлять открытую самозащиту небезопасно, срабатывает режим заморозки, когда ради безопасности организма сигнализация о дискомфорте отключается. Психосоматически это проявляется от жесточайшего ПМС с перманентной головной болью до серьёзных проблем аутоиммунного характера", — говорит специалист.

Однако, как говорит Ирина Коржаева, открытая агрессия вряд ли лучше. Раскачка эмоциональных качелей приводит к сильнейшим нервным срывам, во время которых границы допустимого размываются. "Такие качели разъедают эмоциональную "чёрную дыру", становятся причиной неудовлетворённости, которая приводит к хаотичным попыткам заполнения", — делает акцент клинический психолог. А потом, продолжает она, женщины заполняют себя всем подряд — кто-то заедает или шопоголит, а кто-то заводит стайку любовников.

Как именно вы уничтожите себя, продолжая жить с нелюбимым человеком. Фото © Freepik

Жизнь с нелюбимым человеком гарантированно приведёт к своеобразному тюнингу личности — заниженной самооценке, расплывчатым личным границам. Это в свою очередь повлечёт и гормональные нарушения: неадекватное изменение веса (как в наращивание массы, так и в истощение), запущенное состояние организма, "необоснованная" затяжная депрессия и скачкообразные попытки её вылечить, что приводит лишь к большей глубине недуга. Специалист продолжает, говоря, что всё перечисленное станет причиной и видимых последствий — бесплодия, дерматита, проблем с щитовидной железой, желчным пузырём и развития аутоиммунных заболеваний.

Кинический психолог Ирина Коржаева также делает акцент на том, что на мужчине подобная жизнь тоже отражается так себе. "Даже если всё внешне замечательно, эмоционального наполнения не происходит не только у женщины. Мужчина, как бы ни старался, не может удовлетворить даму — от этого чувствует себя несостоятельным и несчастным. И всё это приводит примерно к таким же последствиям: гормоны, срывы, загулы".