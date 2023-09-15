Трихолог объяснила, как появление перхоти связано с ЖКТ и нервной системой

Такой неприятный симптом, как перхоть, может быть связан с заболеваниями ЖКТ. Об этом Лайфу рассказала трихолог Наталия Жовтан. По её словам, зачастую речь идёт о нарушении микробиома кишечника.

"Как известно, в возникновении перхоти принимает участие дрожжеподобный грибок малассезия и нарушение тонких взаимосвязей между полезными и опасными микроорганизмами чревато активизацией условно-патогенной микрофлоры", — пояснила эксперт.

Как показывают многочисленные исследования, восстановить нарушенную микрофлору кожи и кишечника достаточно сложно. А провоцирующим фактором можно назвать большое количество быстрых углеводов в ежедневном рационе.