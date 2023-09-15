Трихолог объяснила, как появление перхоти связано с ЖКТ и нервной системой
Эксперт Жовтан: Стресс, быстрые углеводы и депрессия могут быть причиной перхоти
Стресс, тревога, быстрые углеводы и депрессия — факторы, увеличивающие риск образования перхоти. Фото © Mostafa Meraji / Unsplash
Такой неприятный симптом, как перхоть, может быть связан с заболеваниями ЖКТ. Об этом Лайфу рассказала трихолог Наталия Жовтан. По её словам, зачастую речь идёт о нарушении микробиома кишечника.
"Как известно, в возникновении перхоти принимает участие дрожжеподобный грибок малассезия и нарушение тонких взаимосвязей между полезными и опасными микроорганизмами чревато активизацией условно-патогенной микрофлоры", — пояснила эксперт.
Как показывают многочисленные исследования, восстановить нарушенную микрофлору кожи и кишечника достаточно сложно. А провоцирующим фактором можно назвать большое количество быстрых углеводов в ежедневном рационе.
"Постоянный стресс, состояние тревоги или депрессии также могут приводить к обострению себорейного дерматита и появлению перхоти. Механизм развития этого состояния заключается в усилении работы сальных желёз под воздействием внутренних факторов, что неизбежно приводит к активизации малассезии и снижению местного иммунитета кожи волосистой части головы", — заключила Жовтан.
Ранее Лайф предупреждал читательниц, что сухие шампуни нужно использовать не чаще двух-трёх раз в месяц. В противном случае можно остаться без волос. Средства от выпадения волос и для их роста, которые содержат вещество миноксидил, тоже нельзя использовать без назначения врача. При неправильном применении можно потерять то, что ещё пока растёт на голове.