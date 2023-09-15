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15 сентября, 14:22

Япония побила полувековой рекорд по количеству человек старше ста лет

Минздрав Японии: Число жителей старше 100 лет впервые превысило 92 тысячи

Количество японцев старше 100 лет сейчас составляет 92 139 человек — это абсолютный рекорд за последние 53 года. Об этом говорят данные, которые опубликовало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Так, за год число граждан, которые живут уже век, повысилось на 1428. Причём подавляющее большинство (88,5%) из общего числа составляют женщины (более 81,5 тысячи против около 10,5 тысячи мужчин). Самую пожилую жительницу страны зовут Фуса Тацуми, ей 116 лет. А долгожителем среди мужчин признан 111-летний Гисабуро Сонобэ.

Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет

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Ранее Лайф писал, что самый старый человек на Земле умер за несколько дней до дня рождения. Жозе Паулину Гомес скончался в Бразилии на 128-м году жизни.

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ТАСС / AP / Eugene Hoshiko

Никита Осипов
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