Япония побила полувековой рекорд по количеству человек старше ста лет

Количество японцев старше 100 лет сейчас составляет 92 139 человек — это абсолютный рекорд за последние 53 года. Об этом говорят данные, которые опубликовало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Так, за год число граждан, которые живут уже век, повысилось на 1428. Причём подавляющее большинство (88,5%) из общего числа составляют женщины (более 81,5 тысячи против около 10,5 тысячи мужчин). Самую пожилую жительницу страны зовут Фуса Тацуми, ей 116 лет. А долгожителем среди мужчин признан 111-летний Гисабуро Сонобэ.