Самый старый человек на Земле умер за несколько дней до дня рождения
В Бразилии на 128-м году жизни скончался старейший мужчина в мире
Долгожитель Жозе Паулину Гомес. Обложка © Twitter / Notícias paralelas
В Бразилии на 128-м году жизни умер Жозе Паулину Гомес — самый старый человек в мире. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщило издание The Daily Mail.
Как предполагается, долгожитель появился на свет 4 августа в 1895 году. У него остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. На его по-настоящему долгий век пришлись обе мировые войны и три всемирные эпидемии. Мужчина скончался ещё 28 июля от полиорганной недостаточности, не дожив всего несколько дней до 128 лет.
Пожалуй, стоит упомянуть, что официально он не считался старейшим человеком в мире. Гомесу достаточно было зарегистрировать свой рекорд, чтобы закрепить за собой этот титул, но он не стал этого делать.
К слову, о переживших мировую войну: в апреле этого года в возрасте 102 лет умер старейший из осуждённых нацистов Йозеф Шютц, служивший охранником концлагеря в период с 1942 по 1945 год. Его считают причастным к убийству 3,5 тысячи человек.