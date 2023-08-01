Самый старый человек на Земле умер за несколько дней до дня рождения

В Бразилии на 128-м году жизни умер Жозе Паулину Гомес — самый старый человек в мире. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщило издание The Daily Mail.

Как предполагается, долгожитель появился на свет 4 августа в 1895 году. У него остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. На его по-настоящему долгий век пришлись обе мировые войны и три всемирные эпидемии. Мужчина скончался ещё 28 июля от полиорганной недостаточности, не дожив всего несколько дней до 128 лет.

Пожалуй, стоит упомянуть, что официально он не считался старейшим человеком в мире. Гомесу достаточно было зарегистрировать свой рекорд, чтобы закрепить за собой этот титул, но он не стал этого делать.