Умер самый старый из осуждённых германских нацистов

В Германии в возрасте 102 лет скончался экс-охранник нацистского концлагеря Йозеф Шютц. Приговор ему вынесли в 2022 году, правда, за решётку он так и не попал — подал апелляцию, утверждая, что ни в чём не виноват.

Следствие выяснило, что Шютц в 1942–1945 годах служил охранником лагеря Заксенхаузен под Берлином. Он приложил руку к убийству 3,5 тысячи человек. Его приговорили к пяти годам тюрьмы, но он подал апелляцию в Федеральный суд Германии.

Как отмечает Би-би-си, в период Второй мировой войны нацисты сослали в Заксенхаузен свыше 200 тысяч человек, включая политзаключённых, советских военнопленных, евреев и цыган. Десятки тысяч узников были убиты: их расстреливали либо лишали жизни в газовых камерах и во время медицинских экспериментов. Данные Шютца оказались в документах СС, но это не помешало ему утверждать, что в этот период он трудился на ферме.

"Я не знаю, почему я сижу тут, на скамье подсудимых. Я не имел ко всему этому никакого отношения", — сообщил Шютц на судебном слушании.

Правда, судей он убедить не сумел. Они постановили, что Шютц действительно служил в концлагере и добровольно приложил руку к массовому уничтожению людей.