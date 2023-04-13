КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 10:20

В Кремле высказались о признании геноцидом действий Германии в годы ВОВ

Песков: Решения о признании действий Германии геноцидом народов СССР пока нет

Окончательных решений о признании действий Германии в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР пока не принято. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что эта тема есть на повестке дня и она весьма чувствительная для нашего общества.

"По-прежнему различные варианты рассматриваются, но никаких решений на этот счёт не принималось", — сказал представитель Кремля.

Госдума приняла заявление о геноциде народов Советского Союза Германией и её пособниками в годы ВОВ

Госдума приняла заявление о геноциде народов Советского Союза Германией и её пособниками в годы ВОВ

Ранее Белгородский областной суд признал геноцидом народов Советского Союза преступления войск Германии и их пособников в регионе в период с июля 1941 по август 1943 года. Данное решение принято по заявлению генпрокурора РФ Игоря Краснова. А в конце марта и воронежская прокуратура попросила суд признать геноцидом зверства нацистов в годы ВОВ.

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ТАСС

Александр Юнашев
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