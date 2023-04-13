В Кремле высказались о признании геноцидом действий Германии в годы ВОВ

Окончательных решений о признании действий Германии в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР пока не принято. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что эта тема есть на повестке дня и она весьма чувствительная для нашего общества.

"По-прежнему различные варианты рассматриваются, но никаких решений на этот счёт не принималось", — сказал представитель Кремля.