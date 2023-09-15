"Прочь из моей головы": Действенные советы от психолога, как раз и навсегда забыть бывшего

После расставания расстроенные женщины и девушки начинают интересоваться, как забыть бывшего. По словам эксперта, с точки зрения психологии вопрос не совсем корректный, так как забыть не получится. Да и не нужно это — всё равно не поможет.

А вот как прожить время после расставания и выйти в нормальное психическое состояние с минимальными затратами на проживание негативных эмоций — это более актуально Анжелика Полина Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения

Тема расставания с партнёром достаточно болезненная, и справиться самой бывает очень сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к психологу, чтобы понять, почему не получилось, и впоследствии не наступить на те же грабли. В ходе беседы с Лайфом кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии труда Анжелика Полина рассказала, что есть несколько правил, придерживаясь которых можно помочь себе самостоятельно. Как забыть бывшего? Первое, что нужно сделать, — признать факт и разрешить себе пережить эмоции, которые вы чувствуете.

Как правильно вести себя после расставания, чтобы не захотеть вернуться к бывшему? Фото © Shutterstock

Пожалеть себя, поплакать, даже порыдать, позлиться на него, покричать — в подушку или в лесу. Это абсолютно нормально. Но не увлекайтесь этим процессом. Лучше определить время для своих переживаний, например "я страдаю, плачу два дня" Анжелика Полина Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения

Переведите фокус на себя для самопознания и самопонимания. Пропишите, какие эмоции вы сейчас чувствуете, например грусть, радость, разочарование, злость, обиду. Оцените каждую в процентах. Также можно нарисовать своё состояние, для наглядности используя цветные карандаши.

Помогает справиться с проживанием расставания упражнение "Письмо гнева" бывшему. Напишите всё, что хотите ему сказать, не стесняясь в выражениях, и потом сожгите письмо Анжелика Полина Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения

Если вы приняли решение не возвращаться к предыдущему партнёру, то он должен окончательно оказаться в прошлом. "Не пытайтесь его вернуть, сохраняйте уважение к себе", — настаивает специалист. И советует провести ревизию. Не стоит хранить его вещи, фото, в том числе совместные. Важно избавиться вообще от всего, что будет напоминать о нём. Предложение остаться друзьями — это самообман, подчёркивает кандидат психологических наук.

Лучшее лекарство от любых негативных эмоций — это сделать свою жизнь яркой и насыщенной Анжелика Полина Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения

Советы психолога, как перестать страдать по бывшему после расставания. Фото © Freepik / marymarkevich

По словам эксперта, вместо того чтобы загоняться и страдать по бывшему партнёру, лучше найти интересное хобби и познакомиться с новыми людьми. Стоит сделать то, о чём давно мечтали, но никак не решались, например что-то экстремальное или для души. "Это ваша ответственность и ваш выбор — сделать свою жизнь насыщенной или страдать по бывшему".