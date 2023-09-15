"Прочь из моей головы": Действенные советы от психолога, как раз и навсегда забыть бывшего
Вы расстались, заблокировали номера друг друга, но вечерами сердце предательски ноет и болит, вспоминая о своём бывшем мужчине? Пришло время разобраться, как же пережить разрыв правильно и страдать минимально.
После расставания расстроенные женщины и девушки начинают интересоваться, как забыть бывшего. По словам эксперта, с точки зрения психологии вопрос не совсем корректный, так как забыть не получится. Да и не нужно это — всё равно не поможет.
А вот как прожить время после расставания и выйти в нормальное психическое состояние с минимальными затратами на проживание негативных эмоций — это более актуально
Тема расставания с партнёром достаточно болезненная, и справиться самой бывает очень сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к психологу, чтобы понять, почему не получилось, и впоследствии не наступить на те же грабли. В ходе беседы с Лайфом кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии труда Анжелика Полина рассказала, что есть несколько правил, придерживаясь которых можно помочь себе самостоятельно. Как забыть бывшего? Первое, что нужно сделать, — признать факт и разрешить себе пережить эмоции, которые вы чувствуете.
Как правильно вести себя после расставания, чтобы не захотеть вернуться к бывшему? Фото © Shutterstock
Пожалеть себя, поплакать, даже порыдать, позлиться на него, покричать — в подушку или в лесу. Это абсолютно нормально. Но не увлекайтесь этим процессом. Лучше определить время для своих переживаний, например "я страдаю, плачу два дня"
Переведите фокус на себя для самопознания и самопонимания. Пропишите, какие эмоции вы сейчас чувствуете, например грусть, радость, разочарование, злость, обиду. Оцените каждую в процентах. Также можно нарисовать своё состояние, для наглядности используя цветные карандаши.
Помогает справиться с проживанием расставания упражнение "Письмо гнева" бывшему. Напишите всё, что хотите ему сказать, не стесняясь в выражениях, и потом сожгите письмо
Если вы приняли решение не возвращаться к предыдущему партнёру, то он должен окончательно оказаться в прошлом. "Не пытайтесь его вернуть, сохраняйте уважение к себе", — настаивает специалист. И советует провести ревизию. Не стоит хранить его вещи, фото, в том числе совместные. Важно избавиться вообще от всего, что будет напоминать о нём. Предложение остаться друзьями — это самообман, подчёркивает кандидат психологических наук.
Лучшее лекарство от любых негативных эмоций — это сделать свою жизнь яркой и насыщенной
Советы психолога, как перестать страдать по бывшему после расставания. Фото © Freepik / marymarkevich
По словам эксперта, вместо того чтобы загоняться и страдать по бывшему партнёру, лучше найти интересное хобби и познакомиться с новыми людьми. Стоит сделать то, о чём давно мечтали, но никак не решались, например что-то экстремальное или для души.
"Это ваша ответственность и ваш выбор — сделать свою жизнь насыщенной или страдать по бывшему".
Подводя итоги, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина просит помнить: когда вы страдаете по бывшему, то на самом деле грустите по утраченной зоне комфорта, а не из-за потери партнёра.
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