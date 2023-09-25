Нейросеть перенесла героев сериала "Игра престолов" в СССР — и это то, что каждый хотел увидеть
Очередной шедевр искусственного интеллекта облегчает работу нашему мозгу, показывая, как бы герои популярного сериала выглядели в альтернативной реальности, подозрительно похожей на Советский Союз. Но зрелище завораживающее.
Современные технологии позволяют воплощать в реальность самые дерзкие и необычные фантазии. Благодаря навыкам нейросети Midjourney теперь можно переместить знаменитых сериальных героев одной эпохи в совершенно другую. Например, взять каст "Игры престолов" и отправить… в СССР.
Удивительно, что узнаваемость персонажей сохранилась, внешний вид всё так же отражает характер и настроение. А вот декорации и обстановка значительно поменялись.
Нейросеть Midjourney перенесла героев "Игры престолов" во времена СССР. Фото © YouTube / Eric Jae
Например, любимица фанатов и Мать драконов Дейенерис Таргариен превратилась в хозяйку медведей. На другом кадре нейросеть нарядила её в символичное для СССР красное платье.
Альтернативный Советский Союз показан в изображениях, которые нарисовала Midjourney. Фото © YouTube / Eric Jae
Джон Сноу возглавляет революцию или, наоборот, готовится защищать действующую власть. Но, зная характер персонажа, скорее вероятен первый вариант. На парне похожая на военную форма и пистолет в руках. На фоне развеваются знамёна типичного для Союза красного цвета.
Джон Сноу и другие герои "Игры престолов" в СССР. Фото © YouTube / Eric Jae
На деле нейросеть Midjourney представила несколько интересных вариантов, в которых герои не только Джон и Дейенерис. Есть ещё Санса Старк, Тирион и Серсея Ланнистер, Арья Старк, Джорах Мормонт и другие популярные и значимые в "Игре престолов" личности.
Каким нейросеть Midjourney нарисовала альтернативный мир Союза и "Игры престолов". Фото © YouTube / Eric Jae
Интересно и то, что автор попросил искусственный интеллект изобразить популярных героев, так сказать, по обе стороны баррикад: на каких-то изображениях они революционеры и борцы за справедливость, на других — суровая действующая власть.
Нейросеть Midjourney переместила героев популярного сериала в мир, очень похожий на бывший СССР. Фото © YouTube / Eric Jae
Видео с перенесённой в СССР "Игрой престолов" появилось на ютуб-канале блогера Eric Jae. Предлагаем посмотреть его полностью и оценить работу самим.
Как бы выглядели персонажи игры престолов в СССР? YouTube / Eric Jae
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