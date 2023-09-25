"Комплекс мученика": Откуда берутся люди, готовые жертвовать собой, а потом за это всех обвинять

В современном мире существует много людей, которые любят незаметно приносить себя в жертву и становиться "мучениками". Кто они такие? LIFE подробно поговорил на эту тему с психологом Ларисой Теслер. По словам эксперта, это личности, которые слишком много страдают и любят это.

Их основная проблема заключается в том, что в отношениях они находят себе садиста и не могут разорвать с ним связь Лариса Теслер Психолог

Однако, как становится понятно дальше, это не единственная причина, почему некоторые личности так охотно примеряют на себя роль мучеников. Могут быть и другие глубинные причины.

Откуда берётся комплекс мученика и как понять, что перед вами мазохист? Фото © Shutterstock

По словам психолога, есть два основных проявления мазохистических моделей поведения. Потому что в детстве родители не проявляли чувств. Ребёнка любят и заботятся о нём только в момент болезни.

Ребёнка любят и заботятся о нём только в момент болезни. Потому что не учитывались индивидуальность и развитие ребёнка. Например, родители относятся к своему чаду как к объекту, которому нужно обеспечить только базовые потребности: накормить, одеть, выделить отдельное место для сна.

"Мученики" действительно думают, что они жертвы, рождённые под несчастливой звездой и обречённые на вечные страдания. Им сложно чувствовать, что они хотят, сложно заботиться о самих себе Лариса Теслер Психолог

Вы можете вспомнить дедушку, который будет неважно себя чувствовать, но поедет на огород копать картошку, или маму, испытывающую головную боль, но готовящую рано утром блины для детей. Может быть, под такое описание подойдёт подруга, несчастная в отношениях. Но оказаться одной для неё ещё хуже, поэтому терпит своего садиста. Или вы вспомните коллегу на работе, кто терпит критику или остаётся допоздна в офисе, потому что не может сказать нет дополнительным задачам. Вполне возможно, что вы вспомните и себя.

У людей с мазохистическими наклонностями есть главные черты — терпение и страдание. Они действительно верят, что с помощью таких качеств борются за лучшее будущее. Такие люди сами создают себе проблемы и ситуации, из-за которых их страдания оправдываются Лариса Теслер Психолог

Психолог рассказала, откуда в человеке рождается желание жертвовать собой, а потом за это же мстить окружающим. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Специалист утверждает: люди с мазохистическими наклонностями будут терпеть проблемы, страдать и верить, что всё изменится к лучшему. "Мазохисты, справляясь с болью и внутренними переживаниями, бессознательно проецируют вину на окружающих и близких. Они манипулируют другими, так как не могут открыто проявить своё недовольство", — поясняет психолог Лариса Теслер.

Как их попытки управлять другими и строить из себя великомучеников могут проявляться в окружении? Эксгибиционизм . То есть это демонстрация страданий мазохиста: отсутствие сил, страдальческое лицо, болезнь.

. То есть это демонстрация страданий мазохиста: отсутствие сил, страдальческое лицо, болезнь. Избегание ответственности и чувства вины . Мазохист страдает не потому, что он пришёл больной на работу, а потому что коллеги — это лентяи, которые не могут ничего без него сделать.

. Мазохист страдает не потому, что он пришёл больной на работу, а потому что коллеги — это лентяи, которые не могут ничего без него сделать. Провокация . Такой человек провоцирует окружение на негативные эмоции, если нет повода грустить.

. Такой человек провоцирует окружение на негативные эмоции, если нет повода грустить. Морализация. Мазохист "хороший", а остальные "плохие".

Есть определённые модели поведения мазохистов, благодаря которым их можно распознать в повседневной жизни. Эксперт советует обратить внимание на следующие отличительные черты.

Пассивное обвинение

Как распознать среди знакомых человека, кто может манипулировать вами с помощью чувства вины? Фото © Freepik

По словам психолога, это очень распространённое проявление мазохистических личностей. Человек может жить и страдать, имея постоянно недовольный взгляд или хмурое лицо. Он не конфликтует, а открыто демонстрирует всем своим видом обиду на что-то или на кого-то. Это проявляется в неразговорчивости, вздохах, скорбном или каменном лице. Самым распространённым поведением считается молчание, во время которого окружающие испытывают чувство вины.

К примеру, молодой человек возвращается с работы домой, а его на пороге встречает девушка со словами: "А ты купил вино к ужину?" Парень отвечает, что не знал об этом, на что получает недовольный ответ: "Я весь вечер готовила вкусный ужин, а ты даже не подумал об этом". Молодой человек предлагает сходить в магазин и купить вино, пока половинка будет накрывать на стол. Но та грустно вздыхает и, говоря, что ужин остынет, уходит на кухню. Парень пытается поговорить, но слышит в ответ, что всё хорошо. При этом девушка явно выражает скорбь: у неё грустные глаза, она молчит весь вечер, часто вздыхает. В конце ужина говорит, что у неё болит голова, и уходит в спальню, оставляя молодого человека с чувством вины и неразрешённой ситуацией.

Пассивное ожидание

Почему личности с комплексом мученика упорно страдают, не желая выбраться из порочного круга? Фото © Freepik / rawpixel.com