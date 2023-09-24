10 отвратительных привычек, которые бесят, но они есть у всех
Если воротит, когда кто-то громко сморкается на улице, — вы не одиноки. И таких примеров множество, просто обычно никто не собирает их в список. Но время пришло.
Грязные руки и ноги, неприятные запахи, пот, слюна — всё, что с этим связано, вызывает в людях рвотный рефлекс. Особенно если речь идёт о демонстративном поведении или неуважении окружающих. Пользователи портала Reddit обсудили, какие привычки других людей бесят их больше всего.
1. Секс с грязными руками
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"Сколько раз мне приходилось говорить об этом мужчинам, невозможно сосчитать. Если ты собираешься прикоснуться ко мне — вымой свои чёртовы руки. Если помыл, но потом дотронулся до телефона, то вымой ещё раз", — stare_at_the_sun.
2. Незакрытая крышка унитаза
"Как можно не закрыть крышку унитаза перед нажатием на кнопку слива? Зачем допускать, чтобы фекалии разлетались по всему туалету?" — Lalala_mimimi.
3. Потные тренажёры
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"Протирайте тренажёры, на которых вы потеете. И лучше чем-то сухим, а не вашими потными вещами", — undertheraindrops.
4. Облизывание пальцев
"Когда кто-то облизывает пальцы, чтобы перевернуть страницу, — это просто отвратительно", — internalgardenwb.
5. Плевок на землю
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"Если кто-то сплёвывает на землю, я не хочу даже проходить мимо этого места и дышать этим воздухом. Держите свои жидкости при себе!" — Syzygy_872.
6. Когда шмыгают носом
"Почему нельзя просто высморкаться, вместо того чтобы постоянно шмыгать?" — hiriath215.
7. Грязное рукопожатие
"Ненавижу, когда кто-то тянет руку после того, как потрогал свой нос, подмышку или ещё какую-нибудь часть тела", — JazzyJ967.
8. Духи вместо душа
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"Когда кто-то пытается заглушить запах пота, выливая на себя литры парфюма, получается просто смесь запахов пота и парфюма", — sadsledgemain.
9. Уличная обувь дома
"Отвратительно, когда ходят в уличной обуви по дому! Грязь, песок, соль и собачьи какашки на вашем полу — это ли не причина, чтобы её снять", — indicatprincess.
10. Немытые ноги
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"Есть люди, которые просто направляют на них струю душа. Как будто вода должна сделать всё сама — без рук и геля или мыла", — doobert.
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