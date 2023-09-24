10 отвратительных привычек, которые бесят, но они есть у всех

Грязные руки и ноги, неприятные запахи, пот, слюна — всё, что с этим связано, вызывает в людях рвотный рефлекс. Особенно если речь идёт о демонстративном поведении или неуважении окружающих. Пользователи портала Reddit обсудили, какие привычки других людей бесят их больше всего.

1. Секс с грязными руками

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"Сколько раз мне приходилось говорить об этом мужчинам, невозможно сосчитать. Если ты собираешься прикоснуться ко мне — вымой свои чёртовы руки. Если помыл, но потом дотронулся до телефона, то вымой ещё раз", — stare_at_the_sun.

2. Незакрытая крышка унитаза

"Как можно не закрыть крышку унитаза перед нажатием на кнопку слива? Зачем допускать, чтобы фекалии разлетались по всему туалету?" — Lalala_mimimi.

3. Потные тренажёры

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"Протирайте тренажёры, на которых вы потеете. И лучше чем-то сухим, а не вашими потными вещами", — undertheraindrops.

4. Облизывание пальцев

"Когда кто-то облизывает пальцы, чтобы перевернуть страницу, — это просто отвратительно", — internalgardenwb.

5. Плевок на землю

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"Если кто-то сплёвывает на землю, я не хочу даже проходить мимо этого места и дышать этим воздухом. Держите свои жидкости при себе!" — Syzygy_872.

6. Когда шмыгают носом

"Почему нельзя просто высморкаться, вместо того чтобы постоянно шмыгать?" — hiriath215.

7. Грязное рукопожатие

"Ненавижу, когда кто-то тянет руку после того, как потрогал свой нос, подмышку или ещё какую-нибудь часть тела", — JazzyJ967.

8. Духи вместо душа

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"Когда кто-то пытается заглушить запах пота, выливая на себя литры парфюма, получается просто смесь запахов пота и парфюма", — sadsledgemain.

9. Уличная обувь дома

"Отвратительно, когда ходят в уличной обуви по дому! Грязь, песок, соль и собачьи какашки на вашем полу — это ли не причина, чтобы её снять", — indicatprincess.

10. Немытые ноги

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